Эксперты: Почему в Чехии медленно растут зарплаты

За год средняя зарплата жителей Чехии выросла почти на 5,3%. Эксперты считают, что прирост мог бы быть и больше, но мешают сдерживающие факторы.

Средний заработок жителей Чехии вырос на 5,3% в межгодовом сравнении. Специалисты консалтинговой компании TPA Group считают, что этот показатель мог бы быть выше. Росту зарплат мешают высокие отчисления, которые компании должны делать за своих сотрудников.

Чешские фирмы несут самые высокие расходы на зарплаты своим сотрудникам среди стран Восточной и Центральной Европе. В Чехии общая сумма затрат на работника с учетом отчислений на страхование, оплачиваемое работодателем, составляет 134% его зарплаты до вычета налогов. В Венгрии эта сумма меньше – 124%, в Польше – 121%. Другими словами, чешская компания платит за одного человека с зарплатой 1 000 евро (или 27 000 крон) до вычета налогов в целом 1 340 евро. В Польше выходит 1 210 евро.

При такой же зарплате до вычета налогов чешский работодатель делает более высокие страховые взносы, чем в других странах (в Словакии еще больше). Из-за этого стоимость труда оказывается для компании невыгодной, – считает партнер компании TPA Ян Сошка. Это может тормозить рост зарплат, так как стоимость труда может влиять на конкурентоспособность.

Для полноты картины нужно добавить, что чешский сотрудник, который получает около 1 000 евро, должен отдать из нее на отчисления и налоги 23%; в Польше – 28%, в Венгрии – 34%.

Президент Экономической палаты Владимир Длоуги говорит, что проблемой для компаний оказываются именно страховые отчисления. Представители некоторых фирм все чаще говорят о необходимости пенсионной реформы, о которой ранее уже высказался министр финансов Иван Пилны.

Некоторые экономисты считают, что в первую очередь нужно уменьшить налоги для среднего класса. Экспертный советник министра финансов Алеш Михл говорит, что при уменьшении налоговой нагрузки на эту категорию налогоплательщиков повысилась бы их покупательская способность. Люди покупали бы больше товаров, что вызвало бы и последующее увеличение сбора налога в виде НДС. Это могло бы компенсировать сокращение доходов. Уменьшение страховых отчислений могло бы стать вторым этапом.

Источник: idnes.cz