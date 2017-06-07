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Парламент Чехии защитит доступные ипотеки

Парламент Чехии защитит доступные ипотеки

artyommm 325 0
Депутаты обсуждают поправки в законопроекте о полномочиях Чешского Нацбанка, постановления которого пока носят рекомендательный характер для остальных банков.
Парламент Чехии защитит доступные ипотеки

Чешские депутаты хотят пересмотреть законопроект, который расширяет полномочия Чешского Национального банка. Такое решение связано с опасениями, что ипотеки станут недоступными для большинства жителей республики. 

Нацбанк хочет установить три обязательных критерия, которым должны будут соответствовать претенденты на получение ипотеки. Сейчас они носят рекомендательный характер, и соблюдать их необязательно. Речь идет о величине ипотеки к стоимости недвижимости, соотношении суммы долга клиента и его доходов, а также об общих расходах на обслуживание долга клиента по отношению к его заработку.

Чешский парламент предлагает оставить только первый критерий, регулирующий получение ипотеки, – и то в ограниченном виде. Председатель комитета по бюджету со стороны социал-демократов Вацлав Вотава объяснил такое намерение тем, что в Чехии очень мало людей, которые не погашают ипотеку, поэтому подобные строгие меры не нужны. Его поддерживают коллеги из Гражданской демократической партии (ODS).

Сам Нацбанк аргументирует свои критерии в первую очередь предупреждением кризисной ситуации на рынке, когда людям придется продавать недвижимость. С такой опасностью, по его мнению, может столкнуться в первую очередь средний класс. Нацбанк считает, что в случае, если у людей уменьшатся доходы или вырастут процентные ставки, они не смогут погашать кредит. Депутаты говорят, что Центральный банк должен установить лимит на суммы ипотеки в размере не менее 90% от стоимости недвижимости.

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Источник: lidovky.cz

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Темы
ипотеки банки Парламент ЧР
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