Парламент Чехии защитит доступные ипотеки

Депутаты обсуждают поправки в законопроекте о полномочиях Чешского Нацбанка, постановления которого пока носят рекомендательный характер для остальных банков.

Чешские депутаты хотят пересмотреть законопроект, который расширяет полномочия Чешского Национального банка. Такое решение связано с опасениями, что ипотеки станут недоступными для большинства жителей республики.

Нацбанк хочет установить три обязательных критерия, которым должны будут соответствовать претенденты на получение ипотеки. Сейчас они носят рекомендательный характер, и соблюдать их необязательно. Речь идет о величине ипотеки к стоимости недвижимости, соотношении суммы долга клиента и его доходов, а также об общих расходах на обслуживание долга клиента по отношению к его заработку.

Чешский парламент предлагает оставить только первый критерий, регулирующий получение ипотеки, – и то в ограниченном виде. Председатель комитета по бюджету со стороны социал-демократов Вацлав Вотава объяснил такое намерение тем, что в Чехии очень мало людей, которые не погашают ипотеку, поэтому подобные строгие меры не нужны. Его поддерживают коллеги из Гражданской демократической партии (ODS).

Сам Нацбанк аргументирует свои критерии в первую очередь предупреждением кризисной ситуации на рынке, когда людям придется продавать недвижимость. С такой опасностью, по его мнению, может столкнуться в первую очередь средний класс. Нацбанк считает, что в случае, если у людей уменьшатся доходы или вырастут процентные ставки, они не смогут погашать кредит. Депутаты говорят, что Центральный банк должен установить лимит на суммы ипотеки в размере не менее 90% от стоимости недвижимости.

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Источник: lidovky.cz