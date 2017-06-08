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Куда стремятся переехать чешские компании

Куда стремятся переехать чешские компании

artyommm 228 0
Специалисты по коммерческой недвижимости рассказали о самых привлекательных местах для пражских фирм.
Куда стремятся переехать чешские компании

Благодаря экономическому росту компании в Чехии переезжают в новые офисы. Наиболее востребована коммерческая недвижимость рядом с метро. В настоящее время в Праге строится 343 000 квадратных метров коммерческой недвижимости.

Торговая сеть Lidl уже выкупила земельные участки на улице Туполевова возле станции метро Летняны и собирается строить здесь офисы, в которых будет работать несколько тысяч человек. Проект Office Islands с выданным разрешением на строительство ожидал покупателя 6 лет. Пресс-атташе сети Lidl уже рассказала журналистам, что в Летняны может переехать центральный офис компании, который сейчас находится на улице Нарожни в Стодулках.

Большинство компаний в Праге арендует офисы. Отсутствие привязки к месту позволяет фирмам легче выбирать более удобные административные центры, и благоприятная экономическая ситуация этому способствует.

При выборе нового офиса для крупных компаний ключевой является близость метро. Согласно исследованию консалтинговой компании Colliers, 3/4 всех современных офисов в Праге находится именно возле метро, т.е. не более чем в 10 минутах ходьбы от него. 55% офисов расположены в 5 минутах пешком от ближайшей станции метро. Больше всего офисов работает в Праге 4 – в окрестностях станции Pankrác. Спросом также пользуются офисные центры рядом с метро Anděl, в последние годы растет популярность района возле станции метро Karlín. 

Желанным местом для открытия офиса в Праге по-прежнему остается центр. Кроме новостроек, среди которых, например, Florentinum или здание Palác Národní, появляются другие новые офисные центры – благодаря реконструкции исторических зданий.

343 000 кв. м новых офисов, которые сейчас строятся в Прагу, будут готовы в ближайшие два года. По информации Prague Research Forum, в настоящее время в Праге ждут арендатора всего 9% от 3,2 млн кв. м коммерческой недвижимости. Это наименьший показатель с 2008 года, – говорят специалисты по недвижимости. По их прогнозам, в ближайшие годы он будет только уменьшаться.

Источник: ihned.cz

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офисы компании Прага недвижимость
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