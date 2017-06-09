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Какие продукты подорожали в Чехии больше всего за прошлый месяц

Какие продукты подорожали в Чехии больше всего за прошлый месяц

artyommm 23 0
В целом в мае текущего года уровень потребительских цен в Чехии повысился на 2,4%.
Какие продукты подорожали в Чехии больше всего за прошлый месяц

В мае текущего года жители Чехии могли сэкономить на стоимости отопления и водоснабжения, так как эти услуги стали дешевле. Но продукты продолжают дорожать и тянуть инфляцию вверх. Больше всего выросли цены на молочные продукты, выпечку и фрукты. Уровень потребительских цен в межгодовом сравнении увеличился на 2,4%. В апреле инфляция достигла 2%. 

Больше всего подорожали молочные продукты. Если сравнивать с ценами в магазинах в мае 2016 года, то в прошлом месяце сыры стоили дороже на 14,3%, чем годом ранее. Выпечка тоже подорожала – на 9,5%, йогурты – на 8,8%. За мясо покупатели стали больше платить на 5,6%. Выросли цены на табачные изделия и алкоголь.

С концом отопительного сезона в Чехии подешевел природный газ, но незначительно – менее 1%. Зато существенно стало дешевле топливо: в мае прошлого года оно стоило на 7,8% дороже. 

В Чешском статистическом управлении говорят, что на 17,5% подорожали яйца, на 16,4% – масло, на 19,6% – сахар. Дороже стало также обслуживание в сфере питания и гостиничных услуг.

«Более сильная крона пока не тормозит рост цен. В ближайшие месяцы инфляция будет превышать цель Центрального банка. С середины года он будет обсуждать вопрос повышения процентных ставок. Первое их повышение спустя почти 10 лет может произойти в ноябре», – сообщает главный экономист Чешской банковской ассоциации Эва Замразилова.

Источник: idnes.cz

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