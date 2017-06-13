Нацбанк: Цены на недвижимость в Чехии завышены

В документе ЧНБ о Финансовой стабильности говорится, что цены на недвижимость в Чехии растут быстрее всего по Евросоюзу.

Цены на недвижимость в Чехии растут быстрее, чем в остальных странах Евросоюза. Рынок продолжает устанавливать новые рекорды, – об этом говорится в документе о Финансовой стабильности Нацбанка Чехии.

Директор отдела финансовой стабильности Ян Фраит считает, что цены на квартиры в ЧР умеренно завышены и рост кредитов на их покупку не сохранится в долгосрочной перспективе. По словам Фраита, увеличение объема ипотек и средней суммы кредита тянет вверх цены на недвижимость, но сложившаяся динамика не будет сохраняться долго.

В последнем квартале 2016 года квартиры в Чехии подорожали на 11% в межгодовом сравнении, и это больше всего по ЕС. В документе Нацбанка отдельно подчеркивается, что зарплаты населения не успевают за ростом цен на жилье.

В связи с этим Центральный банк расширил прошлогодние рекомендации по выдаче ипотек. Они будут касаться всех банков и распространяться на последующие кредиты, которые предоставляются клиентам после того, как они уже получили ипотеку. В последний раз Чешский Нацбанк ужесточал условия выдачи ипотек в Чехии в апреле.

На сегодняшней пресс-конференции управляющий Центробанком Чехии Йиржи Руснок отметил, что Чешский Нацбанк стал жертвой политической игры во время дебатов о регулировании рынка ипотек. Отдельные депутаты хотели бы уменьшить потенциальные полномочия ЧНБ, чтобы он не мог оказывать такого влияния на установку лимитов по ипотекам. В настоящее время Нацбанк может выпускать только постановления рекомендательного характера. Рассматривать законопроект депутаты будут также и на следующем собрании, которое начнется в конце июня.

Источник: ceskenoviny.cz