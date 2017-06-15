Налоговая нагрузка в Чехии станет самой высокой за последние годы

К 2018 году налоговая нагрузка на жителей Чехии составит 34,6%: благодаря повышению налогов и более эффективной системе налогообложения.

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Общая налоговая квота, выражающая налоговую нагрузку на жителей Чехии, в следующем году поднимется до самого высокого уровня с 2011 года – 34,6%. Об этом сообщило Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2018 год. В этом году налогообложение поднимется до 34,3% с прошлогодних 34%. Ожидается, что в 2019 и 2020 годах налоговая нагрузка немного снизится.

По словам главного экономиста компании Deloitte Давида Марека, налоговая нагрузка в Чехии сравнима с Великобританией, Испанией и Польшей. Средний уровень по Евросоюзу составляет 40%.

Общая налоговая квота включает в себя долю всех налогов, включая таможенные пошлины и обязательные социальные отчисления, в ВВП государства.

Главной причиной роста общей налоговой квоты, по словам Марека, является повышение налоговых ставок. Вторая причина – более эффективный сбор налогов. По его словам, в 2009 году основная ставка НДС составляла 19%, сниженная – 9%. Теперь она составляет 21% и 15% соответственно.

В Министерстве финансов говорят о том, что причиной роста налоговой нагрузки является эффективность сбора налогов.

«К небольшому повышению налоговой квоты ведет более эффективное налоговое обложение (особенно под влиянием электронного учета выручки и контрольного извещения). НДС, который граждане оплачивают при покупках, раньше во многих случаях не отходил к государственному бюджету. Министерстве финансов борется с уклонением от уплаты налогов. Тем, что мы не дадим украсть заплаченный налог, мы повысим доход государственного бюджета и налоговую квоту», – говорит пресс-секретарь министерства Михал Журовец.

Источник: ČTK