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Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев

Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев

artyommm 112 0
Чешское Министерство сельского хозяйства собирается предложить правительству увеличить лимит по приему сотрудников из Украины для трудоустройства в сельскохозяйственной отрасли. Речь идет о 1 500 рабочих местах.
Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев

Министерство сельского хозяйства Чехии в ближайшее время предложит на рассмотрение чешскому правительству проект по увеличению квоты для работников из Украины на 1 500 человек. Украинцы могли бы занять рабочие места в сельскохозяйственной отрасли. Об этом на конференции «Сельское хозяйство 2017» сообщил министр Мариан Юречка. Увеличение лимитов одобрил председатель Сельскохозяйственного союза Мартин Пиха. Некоторые участники конференции жаловались именно на дефицит чешских сотрудников в этой отрасли.

Если правительство Чехии примет предложение министерства, то в дипломатические представительства ЧР в Украине направят дополнительные кадры и финансирование. Если все удастся, то новые работники приедут в Чехию уже во втором полугодии.

В феврале этого года чешское правительство решило, что изначально установленная квота работников из Украины для 5 000 человек будет превышена. Министерство иностранных дел с февраля повысило месячную квоту по приему заявлений о разрешении на работу от украинцев с 320 до 400. После того как в генеральное консульство во Львове направят дополнительных сотрудников, лимит повысят до 800.

Источник: e15.cz

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Темы
украинцы Украина Сельское хозяйство ЧР Министерство сельского хозяйства
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