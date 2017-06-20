Чехия заняла первое место по количеству вакансий в Евросоюзе

Хотя Чехия лидирует по количеству свободных рабочих мест в Европе, местные работодатели не спешат повышать зарплату. Большая часть вакансий – малооплачиваемые рабочие профессии.

Процент свободных рабочих мест в Чехии самый высокий в Евросоюзе, сообщает Евростат. В первом квартале 2017 года чешские фирмы искали претендентов на 3,1% от всего количества вакансий (занятых и незанятых). Год назад этот показатель составлял 2,5%.

За Чехией в Евросоюзе следует Бельгия с 2,9% незанятых вакансий, Финляндия и Швеция (по 2,7%) и Германия (2,6%). Самое низкое количество вакансий по Евросоюзу в Испании (0,8%), Португалии (0,9%), Болгарии, Ирландии, Греции, Польше и Словакии (по 1%).

По всему Евросоюзу в первом полугодии 2017 года насчитывается 1,9% свободных рабочих мест: год назад этот показатель составлял 1,7%. За последний год доля незанятых рабочих мест больше всего повысилась в Бельгии (на 0,7%) и Чехии (на 0,6%).

Больше всего вакансий в Чехии насчитывается в области строительства (5,7%), услуг (4,3%) и промышленности (2,8%). По данным аналитиков, фирмы до сих пор пытаются набрать рабочих на «супердешевые» профессии, но не могут найти претендентов на большинство позиций без повышения зарплаты.

Дефицит рабочих вместе с ростом экономики стал главной причиной, по которой в Чехии выросла зарплата: в первом полугодии 2017 года ее рост был самым большим за последние 9 лет.

В этом году чешские работодатели предлагали через Биржу труда ЧР больше 174 000 рабочих мест: больше всего в истории Чехии.

«В мае чешским работодателям чаще всего требовались рабочие в области строительства зданий, помощники по производству, водители грузовых автомобилей и спецтехники, уборщики, повара и помощники поваров, охранники, сварщики, резчики и настройщики», – рассказала пресс-секретарь Биржи труда ЧР Катержина Беранкова.

Наибольший спрос в Чехии – на технические профессии. Именно в этой области фирмы чаще всего сталкиваются с проблемой найти квалифицированных рабочих.

Источник: ihned.cz