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Глава Чешского Нацбанка: Чехия готова к переходу на евро

Глава Чешского Нацбанка: Чехия готова к переходу на евро

artyommm 1242 0
Йиржи Руснок, управляющий Чешским Национальным банком, сообщил, что Чехия готова перейти на евро, но для более легкой адаптации к еврозоне чехи должны получать европейские зарплаты.
Глава Чешского Нацбанка: Чехия готова к переходу на евро

Управляющий Чешским Нацбанком Йиржи Руснок сказал, что Чехия готова к переходу на евро и справилась бы с этой задачей. Но между ЧР и еврозоной по-прежнему сохраняется большая разница в области цен и зарплат, и перед приемом евро было бы хорошо ее сократить. По словам Руснока, лучше всего к еврозоне адаптируются страны, которые находятся ближе всего к экономическому ядру союза. 

В настоящее время, как говорит управляющий, Чехия постепенно подтягивается к уровню еврозоны, как минимум в области зарплат.

«В то время как в Западной Европе зарплаты практически не растут, в ЧР они увеличиваются на 5%. При этом разница в росте экономики не такая большая. Если такая ситуация сохранится на три, четыре или пять лет, то и мы достигнем зарплатного уровня еврозоны. Сейчас идеальное время этим воспользоваться, и мы это происходит», – сказал Йиржи Руснок.

Он также отметил, что государственный бюджет должен будет претерпеть изменения в связи с переходом на евро, так как Чехия избавится от собственной валютной политики. Она, между тем, помогает регулировать влияние экономического цикла.

«Хорошо, когда в такой ситуации есть более гибкий инструмент экономической политики. Было бы хорошо иметь, например, больше возможностей для стимулирования экономики с помощью госбюджета. Но это тяжело, когда 70% бюджета уходит на мандатные и квазимандатные расходы», – пояснил управляющий Нацбанком.

Руснок также выразил свое мнение о надзоре над финансовым рынком в рамках еврозоны. По его словам, банковский союз – это недоработанный проект, который сопровождается большой бюрократией. К тому же в резервном фонде не хватает денег на выход из возможных кризисов. Не существует даже соглашения о создании системы европейского страхования вкладов. Как говорит управляющий Нацбанком, чешский функциональный контроль дает больше гарантий. 

Банковский союз – это система банковского надзора и решения кризисов банков на уровне ЕС. В ее задачи входит обеспечение безопасности и надежности банковского сектора ЕС.

По данным макроэкономических прогнозов Министерства финансов, Чехия сейчас достигла 60% ценового уровня стран еврозоны. Еще 20 лет назад этот показатель был равен 35%. По данным Чешского статистического управления и Евростата за декабрь 2016 года, средняя зарплата за год в Чехии в 2014 году составляла около 345 000 крон, и это 37% от средней зарплаты в ЕС. В 2014 году средняя зарплата по ЕС была равна 930 000 крон. В Чехии по-прежнему 2/3 сотрудников не получают среднюю зарплату. Покупательская способность средней зарплаты в ЧР, по данным ЧСУ, составляет 59% среднего показателя по ЕС.

Источник: ihned.cz

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