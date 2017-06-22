В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»

Чехия может стать первой страной Евросоюза, где будут принимать российские национальные платежные карты «Мир». Эти карты изначально создали для российского внутреннего рынка, когда против России были приняты экономические санкции.

Фото: Карта "Мир", http://mironline.ru

Россия хочет договориться с Чехией о том, чтобы в стране начали принимать карту «Мир». Об этом в СМИ сообщил Владимир Комлев, руководитель российской Национальной системы платежных карт. Также карту хотят вывести на испанский рынок. По словам Комлева, в эти страны особенно часто ездят русские туристы, поэтому на данный момент планируют открыть пилотный проект в Праге и Барселоне.

Подходящим партнером для введения карты на чешский рынок российская сторона назвала компанию Global Payments Europe (GPE). По информации портала Е15.cz, ее исполнительный директор Мирослав Црна заявил, что первая встреча с Комлевым должна состояться этими летом.

Карта «Мир» изначально предназначалась для внутреннего рынка России, когда после вступления в силу экономических санкций компании Visa и MasterCard заблокировали карты некоторых российских клиентов. Президент Владимир Путин критиковал доминирование обеих компаний в отрасли платежных служб в России. Правительство планирует, что карта «Мир» постепенно захватит большую долю российского рынка.

С прошлого года, когда российские банки начали предлагать эту карту, было выдано около 5 млн экземпляров. В России карту «Мир» принимает 90% банкоматов. Также россияне собираются вести переговоры с MasterCard о создании «гибридной» карты, которая работала бы в России как «Мир», а за границей использовала бы систему MasterCard.