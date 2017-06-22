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В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»

В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»

Vladislava M 384 0
Чехия может стать первой страной Евросоюза, где будут принимать российские национальные платежные карты «Мир». Эти карты изначально создали для российского внутреннего рынка, когда против России были приняты экономические санкции.
Фото: Карта "Мир", http://mironline.ru
В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»

Россия хочет договориться с Чехией о том, чтобы в стране начали принимать карту «Мир». Об этом в СМИ сообщил Владимир Комлев, руководитель российской Национальной системы платежных карт. Также карту хотят вывести на испанский рынок. По словам Комлева, в эти страны особенно часто ездят русские туристы, поэтому на данный момент планируют открыть пилотный проект в Праге и Барселоне.

Подходящим партнером для введения карты на чешский рынок российская сторона назвала компанию Global Payments Europe (GPE). По информации портала Е15.cz, ее исполнительный директор Мирослав Црна заявил, что первая встреча с Комлевым должна состояться этими летом.

Карта «Мир» изначально предназначалась для внутреннего рынка России, когда после вступления в силу экономических санкций компании  Visa и MasterCard заблокировали карты некоторых российских клиентов. Президент Владимир Путин критиковал доминирование обеих компаний в отрасли платежных служб в России. Правительство планирует, что карта «Мир» постепенно захватит большую долю российского рынка.

С прошлого года, когда российские банки начали предлагать эту карту, было выдано около 5 млн экземпляров. В России карту «Мир» принимает 90% банкоматов. Также россияне собираются вести переговоры с MasterCard о создании «гибридной» карты, которая работала бы в России как «Мир», а за границей использовала бы систему MasterCard.

 

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Темы
платёжные карты Чехия Россия Туризм
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