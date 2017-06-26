Чешские учителя получают самые низкие зарплаты в ЕС

Новое исследование также показало, что Чехия тратит меньше остальных стран на обучение одного ученика.

В Чехии провели исследование с целью сравнить зарплаты учителей в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), которая объединяет самые развитые государства мира. Сейчас педагоги в Чехии получают около 107% средней зарплаты по стране. Эксперт по образованию Даниэл Мюних считает, что это очень мало, если учесть, что учителя должны обязательно получать высшее образование, в то время как большинство сотрудников в Чехии все-таки не оканчивает вузы.

Чешские учителя в школах получают меньше всего в ЕС и ОЭСР. Их средние зарплаты самые низкие, если сравнивать их с доходами остальных специалистов с высшим образованием. В прошлом году в базовой школе учитель получал меньше 30 тысяч крон. В частной сфере специалисты с дипломом вуза зарабатывают почти 50 тысяч крон. Существенно больше в государственном секторе получали и другие сотрудники с высшим образованием: там средняя зарплата превысила 37 тысяч крон.

Что касается дотаций на образование в соотношении с ВВП, то в Чехии они не дотягивают и трех процентов. В Великобритании, Норвегии и Дании они близки пяти процентам. Хуже, чем в Чехии, с этим обстоят дела только в Венгрии.

На одного ученика в Чехии за год из бюджета уходит 5 тысяч долларов в год, и с таким результатом страна занимает последнее место. Для сравнения: в Люксембурге, Норвегии и Швейцарии годовой расход на обучение одного ученика превышает 10 тысяч долларов США. Речь идет о данных с учетом покупательской способности населения, поэтому сравнение объективное.

Государства, где учителя зарабатывают больше всего, могут похвастаться самыми конкурентоспособными экономиками. Низкие зарплаты отпугивают людей от педагогических профессий.

На этой неделе в Чехии продолжат обсуждать государственный бюджет на 2018 год. В предложении от министра финансов Ивана Пилного отсутствует информация о дотациях для учителей и университетов.

Источник: ihned.cz