Amazon запускает Marketplace на чешском языке

Денежный оборот на Amazon Marketplace превышает годовой бюджет Чехии. Чешским продавцам и компаниям предлагают комфортный выход на европейский рынок.

Тысячам малых чешских магазинов и компаний откроется более простой путь к десяткам миллионов клиентов по всей Европе. Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon официально запускает сервис Marketplace на чешском языке. Продавцы смогут передавать товар в один из складов Amazon, а тот затем будет заниматься его упаковкой и доставкой по Европе.

«При продажах в другие страны чешские компании часто наталкиваются на разные преграды. В Европе к ним относятся в первую очередь высокие расходы на доставку и необходимость в представительстве в целевой стране. Этот шаг Amazon поможет чешским компаниям преодолевать данные барьеры и расти», – считает председатель представительства Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей Карел Гавличек.

Marketplace является важной составляющей бизнеса Amazon. Он дает около 40% оборота компании, или 136 млрд долларов в год (больше, чем годовой бюджет Чехии). Сотни чешских производителей уже продают свои товары на Amazon, но их приглашала сама компания. Малые компании в крупнейшем интернет-магазине мира представлены не так широко.

Большую часть продавцов на Amazon составляют малые фирмы, которые производят товары на иных предприятиях, например, в Азии, а затем продают их под собственным именем через известный интернет-магазин. Раньше для этого чехи должны были пользоваться иностранной версией сайта – немецкой или британской. Теперь начнет работать чешскоязычная версия Marketplace.

Источник: ihned.cz