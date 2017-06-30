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Спрос на квартиры в Праге падает

Спрос на квартиры в Праге падает

artyommm 11 0
Квартиры в Праге продолжают дорожать, хотя уже не так быстро, как раньше. Спрос на недвижимость падает, и ужесточение условий выдачи ипотек на это не влияет.
Спрос на квартиры в Праге падает

Цены на квартиры в Чехии за последние два года существенно поднялись. В последние месяцы быстрее всего дорожает жилая недвижимость именно в Праге. При этом столица делает около 2/3 рынка недвижимости в ЧР. Если изучить предложения девелоперов, то окажется, что абсолютно новая квартира самых популярных размеров 2+kk в Праге обойдется в среднем в 4,8 млн крон. Но большинство этих квартир по-прежнему только на бумаге, и заинтересованные покупатели должны ждать, пока их построят.

По информации Deloitte, в апреле средняя цена на квартиру у пражских девелоперов достигла 90 000 крон за квадратный метр, что на 23% больше, чем в апреле прошлого года. Причина кроется в том, что девелоперы сосредоточились на дорогих домах. 

Подогревает ситуацию и то, что предложение новых квартир в Праге сократилось до 4081, и это меньше всего за последние 4 года. Но упал и спрос – почти на 20%. Как говорят в компании Deloitte, этого все равно недостаточно, чтобы спрос и предложение на рынке недвижимости в Праге сравнялись. 

Бизнесмены в области недвижимости уверены, что главной причиной, почему жилье в Праге дорожает, является сложная процедура получения разрешения на строительство. Чтобы изменить ситуацию, по их мнению, потребуется несколько лет.

С осени прошлого года в Чехии действуют рекомендации Чешского Национального банка, которые сделали ипотеки менее доступными. Теперь, чтобы получить ипотеку, клиенты должны иметь больше накоплений. Ипотеками на покупку квартиры или частного дома в Чехии пользуется около половины покупателей. На новые квартиры в Праге ипотеку получает 37% покупателей. Эксперты говорят, что даже если бы количество ипотек увеличилось, это бы не повлияло на рост цен на недвижимость.

В компании Re/Max Center считают, что если Нацбанк еще больше ужесточит условия выдачи ипотек, то они станут еще менее доступными для среднего класса. Сейчас люди чаще всего берут ипотеки на квартиры в панельных домах, а не на новые квартиры. Ужесточение условий отразится в первую очередь на клиентах, которые покупают жилье для себя.

Источник: ihned.cz

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Темы
ипотеки Чехия недвижимость покупка недвижимости квартиры
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