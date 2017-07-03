Сегодня последний день для подачи налоговых деклараций в Чехии

3 июля в Чехии истекает срок для своевременной подачи налоговой декларации за прошлый год. Штрафы не будут начислять еще 5 рабочих дней после истечения срока.

Сегодня в Чехии последний день, чтобы подать налоговую декларацию и заплатить налоги с прибыли за прошлый год для плательщиков, которые пользуются услугами налоговых консультантов или проходят обязательную проверку.

Первый срок подачи налоговых деклараций в Чехии закончился 3 апреля 2017 года. К этому времени было подано 1,94 млн деклараций за 2016 год. Это примерно такое же количество, как в прошлом году. Электронные декларации подали 14% физических лиц и 89% фирм.

Отложить подачу налоговой декларации благодаря помощи налоговых консультантов решили 40% фирм и 13% физических лиц. К выгодам использования услуг налоговых консультантов относится и то, что предпринимателям не грозят штрафы за ошибки в декларациях. Консультанты также берут на себя ответственность за своевременную отправку декларации, но не отвечают за уплату налогов.

Подавать налоговые декларации можно еще в течение пяти рабочих дней после истечения срока. При подаче до 12 июля плательщикам не будут грозить санкции.

После истечения 5 рабочих дней ежедневно будет начисляться пеня в размере 0,05% от установленной суммы налога. Максимальный штраф может составить 300 000 крон. Если декларацию не отправить вообще, то штраф составит 5% от налога, или минимум 500 крон.

При уплате налога за каждый день после истечения срока начисляется 14,05% от общей суммы.

Источник: ČTK