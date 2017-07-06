Курс чешской кроны: Ожидания аналитиков не оправдались

Чешский Нацбанк удовлетворен динамикой курса чешской кроны и выполнением других индикаторов своего прогноза.

Аналитики ожидали, что по окончании интервенций Нацбанка 6 апреля курс чешской кроны будет постоянно колебаться. Некоторые даже прогнозировали быстрый рост, но он оказался умеренным. Тем не менее, по оценкам экспертов, к концу года чешская валюта может преодолеть рубеж 26 крон за один евро. В конце июня курс кроны к евро составлял 26,20 кроны за евро.

Сам Чешский Центробанк развитием курса кроны доволен. Управляющий ЧНБ Йиржи Руснок сказал, что по окончании интервенций чешская валюта находится в пределах, которые Нацбанк и прогнозировал. «Остальные ключевые индикаторы нашего прогноза также исполняются», – сообщил Руснок.

Главный экономист ING Якуб Сейдлер: «Динамика курса кроны по завершении валютных интервенций ЧНБ была относительно спокойной и, в отличие от первоначальных ожиданий, не была расшатанной. <...> Постепенный отток спекулятивного капитала из местной экономики, однако, будет тормозить укрепление кроны». По его словам, точно прогнозировать развитие событий нельзя: к концу текущего года ожидается, что один евро будет стоить 25,5 или 26 крон.

Главный экономист Коммерческого банка Ян Веймнелек говорит, что во второй половине 2017 года ожидается тестирование уровня 26 крон за евро, и не исключено, что курс опустится ниже этой планки. Влиять на курс могут внешние факторы и поведение спекулянтов. Внутренняя политическая ситуация на него не воздействует.

Аналитик компании Akcenta Мирослав Новак сказал, что курс кроны может расшататься под влиянием ситуации, когда иностранные инвесторы начнут забирать доходы и продавать активы в кронах. С учетом роста чешской экономики зарубежные инвесторы могут подождать, когда курс кроны опустится ниже уровня 26 крон за евро. Ослабление чешской валюты может произойти в конце текущего года или в 2018 году.

Источник: ceskenoviny.cz