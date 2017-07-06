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ОЭСР: Реальные зарплаты в Чехии снизились на 15% с начала кризиса

ОЭСР: Реальные зарплаты в Чехии снизились на 15% с начала кризиса

artyommm 492 0
Чехия лидирует по многим показателям рынка труда, но показывает худший результат при сравнении зарплат женщин и мужчин.
ОЭСР: Реальные зарплаты в Чехии снизились на 15% с начала кризиса

Несмотря на то, что уровень безработицы в настоящее время ниже, чем до финансового кризиса, крупным мировым экономикам все равно пока не удалось справиться со значительным падением ВВП. Об этом говорит Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в своем ежегодном отчете. В нем есть информация и о Чехии: хотя зарплаты в республике не растут, у чехов есть относительно высокие шансы на трудоустройство.

Больше всего выбраться из финансового кризиса удалось только самым развитым экономиками мира. Средний уровень безработицы в странах ОЭСР составляет 6,2%. Так как производительность труда сократилась, большинство стран пока не смогло преодолеть границу ВВП, достигнутую 10 лет назад. В Чехии, как в Словении и Эстонии, производительность труда ухудшилась больше всего.

Чешская Республика вошла в число стран, в которых рынок труда лучше остальных преодолел финансовый кризис. Эта тенденция наблюдается во всех государствах Вишеградской четверки. Проблемы испытывают в первую очередь страны Южной Европы, в особенности Греция, Испания и Италия. 

Несмотря на низкий уровень безработицы, Чехии пока не удалось повысить зарплаты сотрудникам настолько, чтобы они соответствовали их доходам до 2008 года. Реальные зарплаты сократились более чем на 15%.

Согласно актуальному анализу ОЭСР, Чехия относится к государствам с относительно стабильным рынком труда, на котором при сохранении нынешних экономических условий нет угрозы массовым увольнениям. Выше среднего в Чехии также оценили качество рабочего пространства. Среди стран бывшего восточного блока по большинству показателей лидирует Эстония.

Даже с низким уровнем реальных зарплат Чехию поставили на второе место среди стран с низким количеством сотрудников с маленькими доходами. За Чехией следуют Швейцария, Дания и Финляндия. Ниже среднего Чехию оценивают при сравнении зарплат женщин и мужчин, разница в доходах между ними составляет 45%.

Источник: e15.cz 

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Темы
Чехия зарплата
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