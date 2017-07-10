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10% сигарет в ЕС – контрафакт и подделка, в Чехию их везут из Беларуси и Украины

10% сигарет в ЕС – контрафакт и подделка, в Чехию их везут из Беларуси и Украины

artyommm 296 0
В тройку стран, где меньше всего объем нелегальной торговли сигаретами, вошли Дания, Швейцария и Португалия. Чехия стала четвертой.
10% сигарет в ЕС – контрафакт и подделка, в Чехию их везут из Беларуси и Украины

Каждая десятая сигарета в Европе является подделкой или контрабандой. В Чехии 3% от общего объема сигарет относятся к этим категориям. Согласно исследованию компании KPMG, ЧР занимает 4 место среди стран с наименьшей долей нелегального рынка в этой сфере. В тройку стран, где проблем с этим меньше всего, вошли Дания, Швейцария и Португалия. 

В том, что в Чехии не продают поддельные или нелегально ввезенные сигареты, заслуга в первую очередь таможенной службы. Кроме того, ЧР является транзитной страной, где не выращивают табак, в отличие от Польши, поэтому его доступность ниже. 

Тем не менее, пресс-атташе таможенной службы Мартина Канькова сообщает, что из-за нелегальной торговли сигаретами государственный бюджет теряет внушительную сумму на невыплаченных налогах. Только в первом квартале этого году в казну было недополучено почти 43,5 млн крон, вырученных от незаконной продажи сигарет. В то же время компания KPMG говорит о 1,5 млрд крон. В целом по ЕС эта сумма составляет 10 млрд евро, или 260 млрд крон.

Поддельная табачная продукция поступает в Чехию чаще всего из Беларуси и Украины, где пачка сигарет стоит 13-17 крон. На сигареты из этих стран приходится почти половина всех подделок. Больше всего – под маркой L&M, легальную пачку сигарет этого бренда продают в чешских киосках за 90 крон.

Товар ввозят в ЧР преимущественно на рейсовых автобусах из Украины. Иногда используют даже дроны. На словацко-украинской границе таможенники недавно обнаружили подземный тоннель.

Существует несколько видов нелегальных сигарет. Треть черного рынка составляют так называемые illicit whites – сигареты, которые производят на заводах. Часть продукции там выводят в обход официальной дистрибуции, она не облагается налогами, на нее не наклеивают акцизные марки. Те сигареты, которые ввозятся в Чехию, выглядят как обычно: пачки ничем не отличаются. Так как на них нет акцизов, на логотип наклеивают уведомление, что этот товар происходит из зоны беспошлинной торговли. Покупателю сложно отличить легальный продукт от контрафакта.

В борьбе с контрабандой и подделкой сигарет должны помочь более строгие правила для производителей в ЕС. С мая 2019 года все производители должны будут отслеживать перемещение каждой пачки до полок в магазинах.

Источник: ihned.cz 

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Темы
сигареты Торговля теневая экономика Чехия
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