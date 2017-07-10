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Правительство Чехии одобрило визовую программу для инвесторов

Правительство Чехии одобрило визовую программу для инвесторов

artyommm 616 0
Для получения долгосрочной визы для инвестора в Чехии необходимо вложить в экономику страны не менее 75 млн крон и создать не менее 20 новых рабочих мест.
Правительство Чехии одобрило визовую программу для инвесторов

Правительство Чехии одобрило визовую программу для инвесторов из стран вне ЕС. Иностранцы, которые инвестируют в Чехию не менее 75 млн крон и создадут хотя бы 20 новых рабочих мест, смогут получить разрешение на долгосрочное пребывание в республике. 

Кроме этого, новым постановлением правительство еще раз уточнило, что иностранцы, пребывающие в Чехии на основании краткосрочной визы, не имеют права на трудоустройство. Об этом на пресс-конференции напомнил министр иностранных дел Любомир Заоралек.

Кроме создания 20 и более рабочих мест в ЧР, иностранные инвесторы для получения долгосрочный визы должны будут учитывать то, что их вклад должен быть существенным и длительным. Госорганы будут также оценивать статус инвестора. Если он будет акционером компании, то его пакет акций должен составлять не менее 30%.

Экономическая палата и Союз промышленности и торговли потребовали снизить порог инвестиций до 15 млн крон, но этого не произошло. Члены палаты считают, что многим бизнесменам не удастся соответствовать этому критерию. К тому же субъекты, которые приходят в Чехию с ясным видением, новыми рабочими местами и желанием инвестировать, должны были бы получить мотивацию в виде более выгодных условий.

Кабинет министра также принял постановление, которое изменяет условия трудоустройства иностранцев из третьих стран в Чехии. Теперь, с точки зрения закона, это положение является юридически точным.

Визовая программа для инвесторов действует во многих странах. В Венгрии она распространяется и на физлиц, и на компании со сроком работы от 5 лет. Условием для получения визы является инвестиция в размере от 250 000 евро. В Германии эта сумма равна 1 млн евро, к тому же нужно создать 10 новых рабочих мест. Такие же условия распространяются и на предпринимателей.

Источник: ceskatelevize.cz 

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инвестиции визы иностранцы Чехия правительство
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