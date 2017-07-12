Чехия побила рекорд по количеству вакансий

За последние 19 лет в ЧР самый низкий уровень безработицы: ни в одном регионе он не превышает 10%.

За последние 19 лет в Чехии сейчас меньше всего безработных. К концу июня на учете на бирже труда находились 297 439 человек, а это на 87 000 меньше, чем год назад. Уровень безработицы сократился ровно до 4%, и теперь Чехия может похвастаться самым лучшим результатом в ЕС.

Генеральный директор Биржи труда ЧР Катержина Садилкова сообщает, что в Чехии сейчас находят работу даже те, кто не мог уже давно устроиться на работу. Только в прошлом году количество безработных, которые не работали более года, сократилось на 3,3%. Если сравнивать с 2015 годом, то уменьшение составляет 7,4%.

Чехия бьет рекорды и по количеству вакантных рабочих мест. В июне через биржу труда чешские работодатели искали 183 500 сотрудников. Как говорит главный экономист банка Komerční bankа Ян Веймнелек, эти данные подтверждают напряженную ситуацию на рынке труда, а также дефицит специалистов с квалификацией и неквалифицированной рабочей силы для чешской экономики.

Очень низкий уровень безработицы и вытекающий из него дефицит свободных сотрудников представляет собой проблему для многих предприятий. Больше всего работников нужно промышленному сектору, особенно высокий спрос на водителей. Половину предлагаемых вакансий компаниям приходится закрывать претендентами, у которых только базовое образование.

На одно свободное рабочее место в Чехии приходится 1,6 кандидата. Выше всего конкуренция в районе Карвина – 10,1. В течение июня на биржах труда зарегистрировались 36 305 человек; 47 387 человек, наоборот, снялись с учета. Новую работу в Чехии в июне получили 28 460 человек. В Чехии сегодня невозможно найти ни одного региона, где бы уровень безработицы превышал 10%, и это исторически беспрецедентная ситуация.

Источник: ihned.cz