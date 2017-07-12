Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09d 24 °C
Чехия побила рекорд по количеству вакансий

Чехия побила рекорд по количеству вакансий

artyommm 555 0
За последние 19 лет в ЧР самый низкий уровень безработицы: ни в одном регионе он не превышает 10%.
Чехия побила рекорд по количеству вакансий

За последние 19 лет в Чехии сейчас меньше всего безработных. К концу июня на учете на бирже труда находились 297 439 человек, а это на 87 000 меньше, чем год назад. Уровень безработицы сократился ровно до 4%, и теперь Чехия может похвастаться самым лучшим результатом в ЕС. 

Генеральный директор Биржи труда ЧР Катержина Садилкова сообщает, что в Чехии сейчас находят работу даже те, кто не мог уже давно устроиться на работу. Только в прошлом году количество безработных, которые не работали более года, сократилось на 3,3%. Если сравнивать с 2015 годом, то уменьшение составляет 7,4%.

Чехия бьет рекорды и по количеству вакантных рабочих мест. В июне через биржу труда чешские работодатели искали 183 500 сотрудников. Как говорит главный экономист банка Komerční bankа Ян Веймнелек, эти данные подтверждают напряженную ситуацию на рынке труда, а также дефицит специалистов с квалификацией и неквалифицированной рабочей силы для чешской экономики. 

Очень низкий уровень безработицы и вытекающий из него дефицит свободных сотрудников представляет собой проблему для многих предприятий. Больше всего работников нужно промышленному сектору, особенно высокий спрос на водителей. Половину предлагаемых вакансий компаниям приходится закрывать претендентами, у которых только базовое образование.

На одно свободное рабочее место в Чехии приходится 1,6 кандидата. Выше всего конкуренция в районе Карвина – 10,1. В течение июня на биржах труда зарегистрировались 36 305 человек; 47 387 человек, наоборот, снялись с учета. Новую работу в Чехии в июне получили 28 460 человек. В Чехии сегодня невозможно найти ни одного региона, где бы уровень безработицы превышал 10%, и это исторически беспрецедентная ситуация. 

Источник: ihned.cz 

Рассказать всем:
Темы
безработица работа Чехия
Читайте
по теме 
Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы
31.05.2017 14:53 Экономика
Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы
797 0
В апреле уровень безработицы и инфляция в Чехии сократились
10.05.2017 12:45 Экономика
В апреле уровень безработицы и инфляция в Чехии сократились
765 0
Эксперты сделали прогноз ситуации на рынке труда в Чехии на ближайшее время
14.03.2017 13:25 Экономика
Эксперты сделали прогноз ситуации на рынке труда в Чехии на ближайшее время
2060 0
Официальная статистика: Чехия установила рекорд по низкой безработице
02.02.2017 19:41 Экономика
Официальная статистика: Чехия установила рекорд по низкой безработице
1494 0
Последние новости:
12
июля
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
12.07.2017 14:51 Экономика
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
161 0
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
12.07.2017 14:30 Экономика
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
356 0
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
12.07.2017 13:58 Общество
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
124 0
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
12.07.2017 11:18 Общество
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
400 0
Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра
12.07.2017 10:55 Общество
Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра
800 0
Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид
12.07.2017 10:53 Общество
Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид
624 0
В западной Чехии прошло землетрясение
12.07.2017 10:29 Общество
В западной Чехии прошло землетрясение
428 0
11
июля
7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон
11.07.2017 13:01 Общество
7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон
306 0
Видео: Глухая чешка врезалась в полицейскую машину и перевернула ее
11.07.2017 12:37 Общество
Видео: Глухая чешка врезалась в полицейскую машину и перевернула ее
650 0
Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета
11.07.2017 11:00 Общество
Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета
894 0


Мобильная версия