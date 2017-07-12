Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне

Больше всего выросли цены на сливочное масло, которое сейчас стоит в среднем 47 крон за пачку.

Цена пачки сливочного масла в Чехии бьет все рекорды. На данный момент этот продукт стоит более 50 крон. Раньше цена никогда не превышала границы 50 крон. Именно стоимость масла больше всего повлияла на подорожание и остальных продуктов. По данным статистики, в июне цена на килограмм этого продукта выросла до 187,5 кроны за килограмм. По сравнению с прошлым годом сливочное масло выросло в цене более чем на 40%, – сообщает Чешское статистическое управление.

«Килограмм масла стоил в июне 187,5 кроны. Это на 12% больше, чем в мае и на 43% больше, чем год назад. Это рекордная стоимость, которая преодолела недавний мартовский максимум. Пачка масла в среднем стоит 47 крон», – сообщил директор отдела статистики цен ЧСУ Йиржи Мразек.

Подорожало не только масло, но и другие молочные продукты. Цены на йогурты выросли на 13,5% по сравнению с прошлым годом, сыры – почти на 15,9%. Дороже стали яйца и сахар. Цены на яйца поднялись на 23,6% за год, на сахар - на 21,2%.

Больше всего в июне подорожали продукты (на 5,4%), аренда (на 2,6%) и плата за воду (на 1,2%). Именно они оказали наибольшее влияние на межгодовой рост инфляции. Она, тем не менее, постепенно замедлилась с прошлого месяца – до 2,3% (в мае было 2,4%). Сдерживало рост инфляции падение цен на мобильные телефоны (на 14,1%). Подешевело также отопление, горячее водоснабжение (на 2,2%), природный газ (на 0,8%).

По сравнению с прошлым месяцем цены в Чехии в целом остались такие же. Выросли главным образом цены на отдых (на 4,1%), йогурты (6,1%) и молоко (на 2,8%). На снижение уровня цен влияли цены в сфере транспорта, где каждые четыре месяца снижалась стоимость топлива (в июне оно подешевело на 1,9%). Средняя стоимость бензина Natural 95, согласно статистике, была самой низкой с декабря 2016 года; дизельное топливо в прошлом месяце была тоже самым дешевым после ноября 2016 года. Инфляцию в июне сдержало также падение цен на овощи – на 4,7%.

Источник: echo24.cz