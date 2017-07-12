Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость

Согласно официальной статистике, за первые пять месяцев 2017 года в чешских гостиницах переночевало 5,2 млн туристов, что на 11,5% больше, чем за такой же период годом ранее.

В отели Чехии в этом году приезжает столько гостей, сколько еще не указывалось ранее ни в одной статистике. В понедельник, 10 июля, Чешское статистическое управление сообщило, что в период с января по май нынешнего года в гостиницы республики заселилось 5,2 млн туристов. В межгодовом сравнении прирост составляет 11,5%.

Если текущий темп сохранится, то общее число гостей в чешских отелях за год может приблизиться к 15 млн человек. Это на треть больше, чем в 2012 году. За более ранний период данных для сравнения нет.

Еще в прошлом году чешские гостиницы переживали небывалый спрос на проживание. Он вырос на 7,9% по сравнению с 2015 года, а общее количество гостей за год достигло 13 млн. При этом в 2016 году Чехия уже не принимала у себя крупные международные мероприятия, как, например, Чемпионат мира по хоккею.

Статистика гласит: спрос на проживание в гостиницах растет как со стороны иностранных туристов, так и самих чехов. Иностранцы составляют 62% от общего количества постояльцев чешских отелей.

По данным компании STR Global, которая ведет мониторинг отелей категории от 3 до 5 звезд, средняя заполняемость отелей по всей Чехии в прошлом году достигла 72%, в Праге – 77%. За первые пять месяцев текущего года заполняемость выросла еще на 8,3%, а в мае – на 3,7%.

«Иностранные туристы считают Чехию безопасным направлением, где качество услуг за последние годы значительно улучшилось, а цены при этом остаются ниже, чем на Западе. Отели могут получать прибыль от растущего спроса как со стороны иностранцев, так и домашних туристов. В этом году в Чехию также едет больше туристов из Азии и России», – говорит Якуб Станислав, специалист по консалтингу в области гостиничного бизнеса компании Ernst & Young.

Источник: ihned.cz