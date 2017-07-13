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В 30 раз подешевеет интернет-роуминг за пределами ЕС от чешского оператора

В 30 раз подешевеет интернет-роуминг за пределами ЕС от чешского оператора

artyommm 802 0
Из трех действующих мобильных операторов в Чехии этот готов предложить самый дешевый интернет-роуминг без подключения специальных пакетов.
В 30 раз подешевеет интернет-роуминг за пределами ЕС от чешского оператора

Vodafone в 30 раз снизит цены на интернет-роуминг в 58 странах вне Евросоюза. Цены на звонки в роуминге останутся прежние. По сравнению с тарифами конкурентов Vodafone предлагает самый дешевый интернет-роуминг. Тем не менее, при покупке роумингового интернет-тарифа у оператора O2 абонент выиграет больше. И все равно Vodafone опережает конкурентов при сравнении цен на звонки в роуминге.

С 27 июля чешские клиенты Vodafone смогут пользоваться мобильным интернетом в отдельных странах вне ЕС по цене, в 30 раз ниже нынешней. Сейчас 1 мб стоит 252 кроны, с 27 июля он будет тарифицироваться по цене 7,7 кроны. Цены на звонки и отправку SMS останутся такие же.

Напомним, с 15 июня в странах ЕС, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне отменили плату за роуминг. Чехи и граждане других европейских стран могут пользоваться всеми возможностями мобильной связи в этих государствах по ценам, как дома.

Тем не менее, европейское регулирование роуминга не касается других стран. С конца июля Vodafone снизит цены на роуминг в Швейцарии, США, Турции, Египте и еще 54 странах. Мобильный оператор также обещает, что во второй половине года дешевый мобильный интернет в роуминге появится и в других странах, где сейчас за 1 мб начисляется плата более 300 крон. 

Оставшиеся два мобильных оператора в Чехии O2 и T‑Mobile сообщили, что не планируют изменять тарифы на роуминг. Понижая цены на интернет-роуминг, Vodafone, скорее, догоняет конкурентов, а не опережает их. За 1 мб в роуминге вне ЕС T‑Mobile начисляет 75 крон, O2 – 240 крон. Но обе компании предлагают возможность воспользоваться специальными тарифами при поездках за границу ЕС.

Так, в O2 действует предложение Top Svět, которое включает в себя 150 мб и стоит 499 крон. Таким образом, 1 мб обойдется клиенту в 3,3 кроны. У T‑Mobile при подобном тарифе 1 мб будет стоить 8,50 кроны. 

Самые дешевые тарифы роуминга от операторов в Чехии

- 8,5 кроны за 1 мб стоит мобильный интернет у T‑Mobilе при активации роуминга в Египте, США и Турции. Если клиент не активирует этот пакет, то мобильный оператор будет снимать у него за каждый мегабайт 75 крон.

- 7,7 кроны будет взимать Vodafone со своих абонентов, которые будут пользоваться роумингом в 58 странах за пределами ЕС. Есть еще возможность активировать однодневный пакет интернета на 100 мб за 199 крон.

- 3,3 кроны за 1 мб будет стоить мобильный интернет в роуминге у оператора O2, если клиент активирует тариф Top svět. Предложение действует для абонентов, находящихся в Египте, Швейцарии и еще 16 странах. Если не активировать данный тариф, то за каждый мегабайт в роуминге придется платить 240 крон.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
интернет мобильная связь Vodafone T Mobile
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