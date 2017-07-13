Amazon откроет в Праге новый административный центр

В новом офисе компании будет работать несколько сотен сотрудников.

Фото: J&T Real Estate

На месте бывшей фабрики Рустонка в районе Карлин появится новый административный комплекс, в котором будет находиться офис американского интернет-магазина Amazon. В новом офисе будет работать несколько сотен сотрудников компании. В настоящее время штат интернет-магазина насчитывает более 3 000 человек, большинство из которых трудится на масштабных складах на окраине чешской столицы.

Бизнес-центр Rustonka строит девелоперская компания J&T Real Estate. Комплекс включает в себя три административных здания, первое из которых (площадью 11 300 кв. м) недавно было достроено. Именно его интернет-магазин будет арендовать полностью. Компания Amazon пока это никак не комментирует.

Источник: ihned.cz