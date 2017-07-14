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Сколько чешская семья тратит на одного своего члена в год

Сколько чешская семья тратит на одного своего члена в год

artyommm 583 0
Чешское статистическое управление опубликовало статистику расходов домохозяйств в Чехии за прошлый год.
Сколько чешская семья тратит на одного своего члена в год

Среднестатистическая чешская семья в прошлом году потратила 125 947 крон за прошлый год на человека. По сравнению с 2015 годом расходы выросли на 2,8%, что говорит о самом большом росте с 2007 года, когда начался кризис. Такую информацию опубликовало Чешское статистическое управление.

Главный экономист компании Cyrrus Лукаш Кованда говорит, что в прошлом году расходы домохозяйств в Чехии были рекордными. Если вычесть инфляцию, то получится, что они выросли на 2,1%.

На что уходил семейный бюджет

Больше всего семьи в Чехии потратили на жилье и оплату энергоресурсов. В целом эта статья расходов составляет 20,8% от общей суммы. На втором месте находятся траты на продукты и алкоголь (19,8%).

Сколько и на что в среднем чехи тратили деньги в прошлом году, зависело от типа и состава домохозяйства. В домохозяйствах, где живут только пенсионеры и нет работающих членов, на оплату жилья и энергии уходило 27,9%; на продукты и безалкогольные напитки – 24,1%. 

В домохозяйствах с детьми эти расходы были также самыми значительными, хоть и меньшими в процентном соотношении (17,4% и 19%, соответственно). Другими важными статьями расходов были топливо и транспорт – 12,3%. В прошлом году расходы составили 77% доходов домохозяйства, в 2015 года этот показатель был 81%.

Источник: ceskatelevize.cz

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семья статистика деньги Чехия
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