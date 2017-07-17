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Неизвестная чешская компания построит в Киргизии электростанцию на миллиард

Неизвестная чешская компания построит в Киргизии электростанцию на миллиард

artyommm 503 0
Чешские журналисты пытаются выяснить, почему неизвестная чешская компания получила такой крупный иностранный заказ.
Фото: Михал Смелик подает руку представителю правительства Киргизии. Им аплодирует президент Алмазбек Атамбаев. Фото president.kg
Неизвестная чешская компания построит в Киргизии электростанцию на миллиард

Канцлер Вратислав Минарж и президент Милош Земан рекомендовали Киргизии чешскую компанию, с которой в результате был заключен контракт на миллиард о строительстве гидроэлектростанции. 

Вопросом остается то, где компания Liglass Trading CZ найдет деньги на инвестиции в несколько сотен миллионов долларов. Денежный оборот компании ранее исчислялся на сумму несколько сотен тысяч, в последний раз, в 2014 году, ее убытки достигли миллиона крон. Кроме того, в своей сфере Liglass Trading CZ никому неизвестна. Министерство иностранных дел и Министерство промышленности за нее не ходатайствовали. 

Контракт перешел чешской компании от российского гигайнта «РусГидро» (за 50% участия в проекте чешская сторона должна заплатить ему 850 млн крон). Договор был торжественно подписан в присутствии президента Алмазбека Атамбаева. Проект строительства каскада из четырех гидроэлектростанций мощностью 237 мегаватт является стратегической инвестицией для Киргизии. Компания Liglass никогда не имела подобного опыта, в 2014 году ее оборот составлял всего 345 тысяч крон, а убытки достигли 1 млн крон. В последующие годы она не публиковала отчет.

«Сегодня я впервые слышу, что существует подобная фирма», – сказал министр промышленности и торговли Йиржи Гавличек. Единственный, кто хотя бы что-то знает о работе компании в Киргизии, почетный чешский консул в Бишкеке, бизнесмен Марат Джанбаев:

«О компании я узнал в начале 2017 года, когда ко мне начали обращаться люди из нашего правительства с просьбой предоставить больше информации о Liglass. Они показали мне рекомендательное письмо, которое написал господин Минарж из канцелярии президента. Месяц назад мы с чешским послом в Астане организовали встречу двух президентов Земана и Атамбаева на открытии "Экспо", и я присутствовал на переговорах президентов в связи с вступлением компании Liglass».

Единственным владельцем компании, согласно торговому реестру, является Михал Смелик, а исполнительным директором – Йиржи Войтеховски. В январе 2017 году она основали Чешско-киргизскую экономическую палату. Владелец компании Смелик отвечать на вопросы журналистов отказался и направил СМИ к менеджерам проектов.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Чехия энергетика президент Милош Земан
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