Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 25 °C
Русские лидируют среди иностранцев в Чехии по количеству фирм

Русские лидируют среди иностранцев в Чехии по количеству фирм

artyommm 421 0
Компания CRIF посчитала, сколько компаний в Чехии принадлежит иностранцам. За последние шесть лет русские открыли всего 300 фирм в Чехии, а украинцы и поляки – 2 000.
Русские лидируют среди иностранцев в Чехии по количеству фирм

Более 81 000 чешских компаний напрямую принадлежит иностранцам или зарубежным фирмам. В прошлом году компаний с иностранными учредителями было меньше на 12 000. 

Больше всего среди прямых владельцев фирм в Чехии граждан России (более 13 000), почти 10 000 – из Словакии, 9 000 – из Украины. За последний год больше всего увеличилось количество компаний с главными иностранными владельцами из Словакии, Великобритании и Украины. Анализ проводила компания CRIF - Czech Credit Bureau. 

Бизнесмены из России владеют более 16% от общего количества фирм с иностранными учредителями в Чехии. 12% компаний в Чехии с иностранным капиталом принадлежит субъектам из Словакии, почти 11% – из Украины и 9% – из Германии.

Количество компаний, у которых иностранный учредитель (физлицо или юрлицо) владеет более 50% акций, выросло по сравнению с прошлым годом на 12 000, или на 17%. 

По словам Яна Циклера, руководителя отдела информации CRIF, если посмотреть на этот процесс в ретроспективе 2011-2017 гг., то можно заметить, что за последние шесть лет количество собственников компаний в Чехии из России росло медленнее, чем из других стран. Благодаря этому доля чешского бизнеса в руках граждан России с годами постепенно уменьшается.

За последние шесть лет в Чехии стало на 5 000 больше компаний, которыми владеют словаки; на 2 000 больше фирм, учредителями которых являются украинцы или поляки. Русские за эти годы открыли в Чехии только 300 компаний.

Если иностранными владельцами из России и Украины и других восточных стран являются преимущественно физические лица, то среди зарубежных собственников из западных стран в Чехии преобладают юридические лица. Среди украинских, российских и белорусских иностранных владельцев более 98% составляют физлица. Среди иностранных юрлиц, которые владеют компаниями в Чехии, больше всего субъектов из Великобритании, Швейцарии, Нидерландов и США.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
компании иностранцы бизнес Чехия
Читайте
по теме 
Куда стремятся переехать чешские компании
08.06.2017 10:13 Экономика
Куда стремятся переехать чешские компании
1073 0
Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности
12.05.2017 15:02 Экономика
Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности
788 0
В Чехии появится черный список ненадежных предпринимателей и фирм
11.04.2017 14:34 Экономика
В Чехии появится черный список ненадежных предпринимателей и фирм
1607 0
С апреля в Чехии введут в оборот новые «стравенки»
22.03.2017 14:57 Экономика
С апреля в Чехии введут в оборот новые «стравенки»
2345 0
Последние новости:
18
июля
Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец
18.07.2017 16:31 Общество
Впервые за 100 лет: Пара волков на Шумаве напала на стадо овец
53 0
Стало известно, когда в Чехии запустят чековую лотерею
18.07.2017 16:21 Экономика
Стало известно, когда в Чехии запустят чековую лотерею
55 0
Самолет с чешскими туристами съехал с посадочной полосы в болгарском Бургасе
18.07.2017 15:59 Общество
Самолет с чешскими туристами съехал с посадочной полосы в болгарском Бургасе
188 0
Чешка создала музыкальный инструмент, которому нет аналогов в мире
18.07.2017 11:44 Культура
Чешка создала музыкальный инструмент, которому нет аналогов в мире
356 0
Чешский зоопарк первым в Европе предложил сафари на электромобилях
18.07.2017 09:33 Общество
Чешский зоопарк первым в Европе предложил сафари на электромобилях
322 0
17
июля
В Чехии впервые начали размножаться шакалы
17.07.2017 15:36 Общество
В Чехии впервые начали размножаться шакалы
668 0
Иностранец в Чехии повредил 9 автобусов, проезд в городе сделают бесплатным
17.07.2017 14:45 Общество
Иностранец в Чехии повредил 9 автобусов, проезд в городе сделают бесплатным
1378 0
Операции без скальпеля: Программисты из Брно совершат прорыв в медицине
17.07.2017 14:39 Общество
Операции без скальпеля: Программисты из Брно совершат прорыв в медицине
788 0
В Чехии появилось новое развлечение – кукурузные лабиринты
17.07.2017 14:13 Общество
В Чехии появилось новое развлечение – кукурузные лабиринты
655 0
В Чехию возвращается тропическая жара
17.07.2017 10:39 Общество
В Чехию возвращается тропическая жара
996 0


Мобильная версия