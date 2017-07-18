Русские лидируют среди иностранцев в Чехии по количеству фирм

Компания CRIF посчитала, сколько компаний в Чехии принадлежит иностранцам. За последние шесть лет русские открыли всего 300 фирм в Чехии, а украинцы и поляки – 2 000.

Более 81 000 чешских компаний напрямую принадлежит иностранцам или зарубежным фирмам. В прошлом году компаний с иностранными учредителями было меньше на 12 000.

Больше всего среди прямых владельцев фирм в Чехии граждан России (более 13 000), почти 10 000 – из Словакии, 9 000 – из Украины. За последний год больше всего увеличилось количество компаний с главными иностранными владельцами из Словакии, Великобритании и Украины. Анализ проводила компания CRIF - Czech Credit Bureau.

Бизнесмены из России владеют более 16% от общего количества фирм с иностранными учредителями в Чехии. 12% компаний в Чехии с иностранным капиталом принадлежит субъектам из Словакии, почти 11% – из Украины и 9% – из Германии.

Количество компаний, у которых иностранный учредитель (физлицо или юрлицо) владеет более 50% акций, выросло по сравнению с прошлым годом на 12 000, или на 17%.

По словам Яна Циклера, руководителя отдела информации CRIF, если посмотреть на этот процесс в ретроспективе 2011-2017 гг., то можно заметить, что за последние шесть лет количество собственников компаний в Чехии из России росло медленнее, чем из других стран. Благодаря этому доля чешского бизнеса в руках граждан России с годами постепенно уменьшается.

За последние шесть лет в Чехии стало на 5 000 больше компаний, которыми владеют словаки; на 2 000 больше фирм, учредителями которых являются украинцы или поляки. Русские за эти годы открыли в Чехии только 300 компаний.

Если иностранными владельцами из России и Украины и других восточных стран являются преимущественно физические лица, то среди зарубежных собственников из западных стран в Чехии преобладают юридические лица. Среди украинских, российских и белорусских иностранных владельцев более 98% составляют физлица. Среди иностранных юрлиц, которые владеют компаниями в Чехии, больше всего субъектов из Великобритании, Швейцарии, Нидерландов и США.

Источник: irozhlas.cz