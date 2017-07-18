Стало известно, когда в Чехии запустят чековую лотерею

Каждый месяц в лотерее можно будет выиграть миллион крон, автомобиль и еще 21 тысячу призов. Первый розыгрыш пройдет этой осенью.

1 октября 2017 года Министерство финансов ЧР запускает чековую лотерею (Účtenková loterie ) в связи с введением электронного учета выручки (EET) в Чехии. Первый розыгрыш состоится 15 ноября 2017 года. В нем будут участвовать чеки, выданные и зарегистрированные в течение октября.

Каждый месяц в лотерее будут разыгрывать главный приз – 1 миллион крон. Вторым по стоимости призом будет автомобиль на сумму 400 тысяч крон. Третий приз составит 300 тысяч крон, четвертый – 200 тысяч крон, пятый – 100 тысяч крон.

Каждый месяц в лотерее будут разыгрывать, кроме пяти главных призов, еще 20 призов по 20 000 крон, 1000 призов по 1000 крон и 20 000 призов по 100 крон. На выигрыши планируют выделять 65 миллионов крон в год.

Чтобы поучаствовать в лотерее, нужно будет зарегистрировать чек через мобильное приложение или интернет-сайт. Участие в лотерее будет бесплатным.

Каждый участник сможет зарегистрировать от конкретного продавца только один чек в день. Это сделано для того, чтобы покупатели не требовали от продавцов выдать им больше чеков для повышения шанса выигрыша (например, по чеку за каждый товар).

Министр финансов Иван Пилны ожидает, что лотерея поможет государству сэкономить на проверках. Успех проекта, по его мнению, будет зависеть в первую очередь от того, насколько идею поймут люди. По оценкам министра, экономия от лотереи должна превысить расходы на ее проведение.

Ранее чековую лотерею уже проводили в Хорватии, Словакии и Словении с целью мотивировать покупателей брать у продавцов чеки. Главным призом в этих странах также были крупные денежные суммы.

Источник: aktualne.cz