Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро

Курс чешской кроны 19 июля 2017 года достиг границы 26,03 кроны за евро. Это значит, что чешская валюта максимально укрепилась по отношению к евро с конца 2013 года, когда Чешский нацбанк начал валютную интервенцию с целью ослабить крону.
По словам главного экономиста компании Cyrrus Лукаша Кованды, причиной укрепления кроны стали не конкретные числа из чешской экономики, а растущее количество глобальных финансовых институтов, которые ожидают того, что Нацбанк повысит свои процентные ставки на заседании 3 августа.
Экономист утверждает, что крону не должно ослабить даже запланированное на четверг обнародование данных за июль о ценах промышленных производителей.
«На укрепление кроны повлиял и один из крупнейших американских банков – Bank of America, который ожидает повышения процентных ставок чешского Нацбанка на заседании 3 августа», – прокомментировал маклер группы Roklen Раден Павличек. По его прогнозам, ставки должны повыситься на 0,25%.
Источник: euro.cz