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Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро

Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро

Vladislava M 478 0
Сегодня чешская крона максимально укрепилась по отношению к евро с конца 2013 года. Курс составил 26,03 кроны за евро.
Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро

Курс чешской кроны 19 июля 2017 года достиг границы 26,03 кроны за евро. Это значит, что чешская валюта максимально укрепилась по отношению к евро с конца 2013 года, когда Чешский нацбанк начал валютную интервенцию с целью ослабить крону.

По словам главного экономиста компании Cyrrus Лукаша Кованды, причиной укрепления кроны стали не конкретные числа из чешской экономики, а растущее количество глобальных финансовых институтов, которые ожидают того, что Нацбанк повысит свои процентные ставки на заседании 3 августа.

Экономист утверждает, что крону не должно ослабить даже запланированное на четверг обнародование данных за июль о ценах промышленных производителей.

«На укрепление кроны повлиял и один из крупнейших американских банков – Bank of America, который ожидает повышения процентных ставок чешского Нацбанка на заседании 3 августа», – прокомментировал маклер группы Roklen Раден Павличек. По его прогнозам, ставки должны повыситься на 0,25%.

Источник: euro.cz

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Темы
Чешская крона экономика банки ЦБ Чехии курсы валют
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