Чешская крона максимально окрепла по отношению к евро

Сегодня чешская крона максимально укрепилась по отношению к евро с конца 2013 года. Курс составил 26,03 кроны за евро.

Курс чешской кроны 19 июля 2017 года достиг границы 26,03 кроны за евро. Это значит, что чешская валюта максимально укрепилась по отношению к евро с конца 2013 года, когда Чешский нацбанк начал валютную интервенцию с целью ослабить крону.

По словам главного экономиста компании Cyrrus Лукаша Кованды, причиной укрепления кроны стали не конкретные числа из чешской экономики, а растущее количество глобальных финансовых институтов, которые ожидают того, что Нацбанк повысит свои процентные ставки на заседании 3 августа.

Экономист утверждает, что крону не должно ослабить даже запланированное на четверг обнародование данных за июль о ценах промышленных производителей.

«На укрепление кроны повлиял и один из крупнейших американских банков – Bank of America, который ожидает повышения процентных ставок чешского Нацбанка на заседании 3 августа», – прокомментировал маклер группы Roklen Раден Павличек. По его прогнозам, ставки должны повыситься на 0,25%.

Источник: euro.cz