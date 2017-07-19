Новые квартиры для жителей Чехии стали одними из самых недоступных в Европе

Согласно исследованию компании Deloitte, на новую квартиру жителям Чехии требуется почти 11 годовых зарплат. Это самое большое количество по сравнению с другими странами, участвующими в сравнении.
Жители Чехии должны зарабатывать на новое жилье дольше, чем жители большинства европейских стран. Средняя стоимость квартиры площадью 70 м2 в Чехии обходится в 10,9 средней годовой зарплаты. Среди 16 стран Европы, участвовавших в исследовании, Чехия заняла по этому показателю первое место. За пятилетнюю историю исследования жилье в Чехии впервые стало таким тяжелодоступным. Легче всего приобрети недвижимость жителям Голландии (4,4 годовой зарплаты) и Германии (4,7 годовой зарплаты).
«Цены на новую недвижимость в Чехии из-за дефицита девелоперских проектов и свободных квартир значительно выше, чем в соседней Польше или Венгрии. Наряду с эти в Чехии относительно низкие зарплаты по Евросоюзу», – прокомментировал менеджер отдела по недвижимости компании Deloitte Петр Гана.
Средняя стоимость новой квартиры в Праге, по данным исследования, составляет 2368 евро (61 640 крон) за квадратный метр. За год стоимость новых квартир в столице выросла на 10,5%. В Брно квартиры подорожали на 15,2%: квадратный метр недвижимости стоит в среднем 50 470 крон. В Остраве недвижимость, наоборот, подешевела на 3,2%: до 29 900 крон за квадратный метр.
В сравнении 53 европейских городов самым дорогим стал Внутренний Лондон со средней ценой 430 500 крон за квадратный метр. Жилье в центре Парижа стоит 322 100 крон за м2. Самым допступным стал венгерский город Дебрецен, где стоимость квадратного метра квартиры составляет 23 000 крон.
«Цены на новые квартиры в некоторых европейских городах росли быстрыми темпами. Стоимость квартир в центре Парижа за год выросла на 16%, в Будапеште и Брно цены на первичную недвижимость возросли на 15%. Самые большие изменения зарегистрированы в Израиле. Например, в Тель-Авиве квартиры подорожали на 17% за год, в Хаифе – на 21%», – добавил консультант Deloitte Войтех Петрик.
Доходы с аренды
Прибыль с аренды, согласно исследованию, в трех городах Чехии колеблется от 4 до 6%. Первое место по этому показателю занимает Острава с годовой прибылью 6,1% от инвестированной суммы при средней стоимости аренды 150 крон за м2. На втором месте – Прага с прибылью 5,5% (стоимость аренды 285 крон за м2), на третьем – Брно с прибылью 4,7% при средней стоимости аренды около 200 крон за м2. Самый низкий доход с аренды из всех сравниваемых городов был в центре Лондона – 2%. Самый высокий – в датском городе Оденс (8,9%).
Согласно исследованию, в Чехии в прошлом году 23,4% семей проживало в арендном жилье. Больше всех снимают квартиры в аренду немцы (54,3%), меньше всех – словенцы (2,4%).
Сколько средних годовых зарплат нужно на новую квартиру площадью 70 м2:
|
Страна
|
Годовых зарплат
|
Чехия
|
10,9
|
Великобритания
|
10
|
Израиль
|
9,6
|
Франция
|
8
|
Венгрия
|
8
|
Словения
|
7,9
|
Польша
|
7,7
|
Ирландия
|
6,5
|
Италия
|
6,4
|
Австрия
|
5,8
|
Португалия
|
5,5
|
Дания
|
5,4
|
Бельгия
|
5,3
|
Испания
|
5,1
|
Германия
|
4,7
|
Голландия
|
4,4
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Источник: ČTK