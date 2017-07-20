Чехия догоняет скандинавские страны по устойчивому развитию

В 2015 году страны ООН приняли программу целей устойчивого развития в разных сферах жизни и экономики. Чехия заняла пятое место в списке из 157 государств мира.

Чешская Республика заняла 5 мест из 157 стран мира, которые пытаются достигать целей по устойчивому развитию. При этом Чехия не так сильно отстает от лидера рейтинга Швеции, результат которой 85,6 балла (у Чехии – 81,9 балла). За Швецией следуют Дания, Финляндия и Норвегия.

Цели устойчивого развития были сформулированы странами-членами ООН два года назад. Программа Agenda 2030 ориентирована на 17 областей, среди которых искоренение бедности, обеспечение качественного образования, хорошее медицинское обслуживание, чистая вода, рост экономики, достойные условия труда, равноправие мужчин и женщин, ответственное потребление чистой энергии.

Чехия получила такую высокую оценку во многом благодаря тому, что в стране почти нет слишком большой бедности (по этому критерию страна проходит с отметкой 99,7%). Кроме того в республике низкий уровень безработицы, низкая смертность новорожденных, длительный период дожития и хороший экономический рост.

Значительно хуже в Чехии обстоят дела с внедрением инноваций, обеспечением инфраструктуры и созданием партнерских отношений для достижения целей. Здесь оценки республики находятся в пределах около 60%. Кроме того слабой стороной Чехии признали высокий процент людей с ожирением, различия в оплате труда женщин и мужчин, низкий объем переработанных отходов и минимальное количество заявлений на патенты.

В целом по показателям устойчивого развития Чехия опережает все соседние страны, включая Германию и Австрию, которые также попали в первую десятку. В ТОП-30 также вошли государства Вишеградской группы: Венгрия – 18 место (78 баллов), Словакия – 23 место (76,9 балла), Польша – 27 место (75,8 балла). США заняли 42 строчку, Россия – 62, Китай – 71. Худший результат у Конго, Чада и Центральноафриканской Республики.

Источник: ceskatelevize.cz