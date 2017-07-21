Сделано в Чехии: В Праге начали производить очки виртуальной реальности

Американо-чешская компания VRgineers запустила производство очков виртуальной реальности в Праге.

Чехия становится одним из производителей оборудования для виртуальной реальности, в то время как первопроходцами в этой сфере являются глобальные IT-гиганты Google, Microsoft и Sony. Компания VRgineers, основанная в США, принадлежит чешской группе IT-компаний Etnetera, и она открывает продажи собственных очков виртуальной реальности VR. Их уже начали производить в Праге. Появились и первые клиенты – BMW и Škodа Auto.

Очки, похожие на шлем, создают вокруг человека иллюзию 3D пространства, которое можно изменять с помощью программы. Пользователь как правило еще держит в руках два джойстика, с помощью которых может рисовать трехмерные изображения. Наибольшее распространение технология VR получила в области развлечений: она усиливает впечатления от игр и фильмов.

В группе компаний Etnetera считают, что виртуальная реальность будет востребована и компаниями. Например, производители автомобилей смогут создавать с ее помощью прототипы и экономить на изготовлении классических глиняных моделей.

Американо-чешская компания в числе немногих, кто предлагает очки виртуальной реальности с джойстиками и специальным программным обеспечением для применения в сфере дизайна. Сколько денег было инвестировано в разработку очков, компания держит в секрете.

Источник: ihned.cz