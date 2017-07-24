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Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах

Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах

Vladislava M 495 0
Чехи охотно инвестируют деньги в зарубежную недвижимость. Наиболее востребованы квартиры в Болгарии, Хорватии и на горнолыжных курортах в Альпах. Некоторые из них дешевле, чем в Праге.
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах

Жилье с видом на море иногда обходится жителям Чехии дешевле, чем квартира в Праге. Окупаемость инвестиций при этом примерно одинаковая. Поэтому многие чехи все охотнее вкладывают свои сбережения в недвижимость за границей. По информации исследования MF DNES, продажи агентств, специализирующихся на зарубежной недвижимости, каждый год растут на десятки процентов.

Например, новую квартиру на первой линии у Черного моря в болгарском Приморске можно купить за 100 тысяч евро (2,6 млн крон). Аналогичную недвижимость в Болгарии можно купить еще дешевле (около 1000 евро за м2): стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 м2 составляет в среднем 1,6 млн крон.

Болгария в последнее время стала хитом среди чехов. Спросом пользуется и Хорватия, а также горнолыжные центры в Альпах. Чешские агентства недвижимости предлагают в первую очередь новые квартиры от девелоперов. Чистая прибыль с апартаментов в Болгарии, например, составляет 4-7,5% в год, в Хорватии – до 5%. Вторичную недвижимость можно приобрести дешевле, но в этом случае есть вероятность, что придется потратиться на ремонт. Старую квартиру в Хорватии или Испании можно купить и за 50 тысяч евро.

Кроме прибрежных городов чехи покупают дома и апартаменты в австрийских Альпах, так как они находятся относительно близко от Чехии. Также они доступны по цене и востребованы с точки зрения аренды круглый год.

Апартаменты в Альпах приносят до 5% прибыли с инвестиций в год, не считая уплаты налогов. Примерно такую же прибыль могут принести квартиры на окраине в Праге, которые с точки зрения цены и прибыли считаются самыми выгодными в столице.

Квартиры в Альпах можно купить за 70-80 тысяч евро (до 2 млн крон), но самый высокий спрос среди жителей Чехии на более дорогие апартаменты стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

Источник: idnes.cz

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Темы
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