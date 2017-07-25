Чешские экспортеры возвращаются в Россию

Вместо готовых продуктов чешские компании теперь все чаще поставляют на российский рынок только полуфабрикаты.

Спустя четыре года спада чешские компании снова наращивают экспорт в Россию. В период с января по май нынешнего года его объемы выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По словам директора Секции иностранных отношений Союза промышленности и транспорта Лукаша Мартина, чешские компании пришли в себя после начала проблем в 2014 году и теперь лучше ориентируются в ситуации и ищут способы, как попасть на российский рынок и удержаться там. Многие предприятия перевели свою деятельность прямо в Россию, несмотря на то, что это требовало больших расходов.

Повышению чешского экспорта в Россию также способствовала стабилизация российской экономики и рост цен на нефть, благодаря чему у клиентов в РФ стало больше денег. И хотя в этом году экспорт из Чехии в Россию начал расти, он все равно более чем на четверть меньше, чем в 2014 году. Россия, куда уходит менее 2% товаров и услуг из ЧР, занимает 13-е место в списке основных направлений для чешских экспортеров.

Введение антироссийских санкций после аннексии Крыма и последующих ответных санкций со стороны РФ принесли коренные изменения: русские начали ждать чешские предприятия у себя. Раньше чехи лидировали в России в области инженерии и экспортировали готовые технологические решения. Сейчас РФ предпочитает поставки запчастей, которые монтируются уже на месте.

Как говорят в чешском Союзе промышленности и транспорта, из-за санкций России пришлось самой начать разработку некоторых технологий, которые раньше привозились из-за рубежа. Санкции дали РФ импульс к постепенному отклонению от сырьевой политики к модернизации экономики. Теперь там появляются совместные предприятия, которые перенимают технологии и производства из-за границы.

С января по май 2017 года Чехия импортировала в Россию товары и услуги на сумму 33,4 млрд крон. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объем чешского экспорта в денежном эквиваленте вырос на 21%.

Источник: ihned.cz