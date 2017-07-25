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Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения

Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения

Vladislava M 274 0
Нигде в мире не изготавливают столько автобусов на душу населения, как в Чехии. По числу производимых автобусов в год Чехию в Европе обгоняет только Польша.
Фото: Iveco, автобус
Чехия заняла первое место в мире по количеству автобусов на душу населения

В первом квартале 2017 года автобусное производство в Чехии выросло еще больше. Хотя местные производители и столкнулись с некоторыми проблемами и падением продаж, в Чехии за первое полугодие 2017 года произвели 2314 автобусов: на 5% больше, чем годом ранее. По количеству производимых автобусов Чехию во всей Европе обгоняет только Польша.

«Производство автобусов в Чехии ведет долгую традицию», – комментирует директор Объединения автобусной промышленности ЧР Зденек Петц. По его словам, дальнейшее развитие производства зависит от стимулирования новыми инвестициями и достаточного количества рабочей силы.

Оба крупных чешских производителя автобусов объявили о результатах своей работы в июле. Это Iveco и SOR Libchavy. Компания Iveco за прошлый год произвела 3885 автобусов (на 4% больше, чем годом ранее), но продажи фирмы на 200 млн крон упали.

Производитель SOR Libchavy за прошлый год изготовил 454 автобуса, при этом продажи компании упали на 43%, из-за чего фирма вынуждены была уволить каждого седьмого сотрудника. В ближайшее время компания собирается сосредоточиться на производстве городских электробусов.

Источник: ihned.cz

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Темы
автобусы производство транспорт Чехия
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