Купить продукты онлайн: Крупнейшая дисконтная сеть в Чехии откроет интернет-магазин

Ожидается, что новый интернет-магазин, в котором можно будет покупать продукты и промтовары, начнет работать уже в нынешнем году.

В Чехии уже давно можно покупать продукты в интернете. Работают интернет-магазины Rohlik.cz, Kolonial.cz, Kosik.cz и другие, но, что касается известных сетей супермаркетов, совершать покупки онлайн пока предлагает только Tescо. В ближайшее время на виртуальный рынок выйдет другая крупнейшая сеть в Чехии – немецкий Lidl, один из крупнейших дисконтных продавцов в республике.

По словам пресс-атташе Lidl Зузаны Голой, интернет-магазин будет работать на всю территорию Чехии и в нем можно будет купить те же товары, что и в обычных супермаркетах сети, за исключением свежих продуктов. Точная дата старта онлайн-продаж пока неизвестна, но сообщается, что это произойдет в текущем году.

Нужно признать, что Германия в этом направлении заметно опережает Чехию. Там интернет-магазины есть у многих крупных сетей: Kaufland, Norma, Netto и Lidl. Недавно к ним добавился и Penny Market. Доставка заказа из интернет-магазина Penny Market доступна только на немецкий или австрийский адрес. Открытием интернет-площадок сетевые продавцы реагируют на шаг Amazon, который весной начал продавать продукты через интернет в Германии.

В будущем на чешском рынке продолжат открываться интернет-магазины крупных торговых сетей, о чем косвенно сообщает пресс-атташе группы REWE Марко Санднер (в группу входит ряд крупных продавцов). По словам Санднера, за ситуацией в Чехии наблюдают и видят здесь потенциал для массового запуска онлайн услуг.

Источник: czechcrunch.cz