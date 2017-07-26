В домах призраков в Праге пропадают тысячи квартир

Названо количество квартир, которое могло бы появиться в Праге после реконструкции заброшенных домов. В них могли бы поселиться 13 000 человек. Пустуют дома и в центре, например, на Градчанах и Малой Стране.

В Чехии, на удивление, много заброшенных домов, в которых никто не живет. Только в пустующих зданиях в Праге могло бы поселиться около 13 000 человек. Сайт prazdnedomy.cz пишет о 1 646 заброшенных домах. Среди них есть и те, которые находятся в привлекательных районах Праги, например, на Виноградах, в Стршешовице, Бржевнове, Малой Стране, Старе-Место и на Градчанах.

В начале 2017 года в чешской столице насчитывалось 256 пустующих домов (без учета нетипичных объектов). Если бы все они были переоборудованы в многоквартирные дома, то появилось бы около 6 500 квартир, в которые могли бы заселиться 13 000 человек. К таким выводам приходит директор Института планирования и развития Ондржей Богач.

С учетом нынешней ситуации, когда спрос на жилье в столице существенно превышает предложение, реконструкция пустующих домов решила бы эту проблему только частично. Тем не менее, это был бы весомый вклад, сравнимый с предложением девелоперов за год.

Общее количество пустых домов в Праге, по данным Чешского статистического управления, превышает 7 000. Большую часть из них составляют частные дома. Нежилых квартирных домов насчитывается 390, при этом учитываются только те дома, которые полностью пустые (частично заселенные не засчитываются). Согласно статистике, в Праге пустует почти 8% квартир.

Девелоперские компании Trigema, Skanska Reality и Central Group провели анализ, в результате которого стало известно, что в прошлом году в Праге было продано 6 650 новых квартир. Именно столько квартир могло бы появиться в пустующих сейчас домах. По оценке Института планирования и развития, их рыночная стоимость могла бы составить около 30 млрд крон.

«То, что мы не используем здания в престижных районах, объясняется и тем, что средние цены на недвижимость в этих окрестностях составляют 84 000 крон за квадратный метр. Это на 13,5% больше, чем в среднем по Праге», – уточняет Ондржей Богач.

Причин, почему дома в Чехии пустуют, много. Это может быть и отсроченная продажа здания, и нехватка денег на его реконструкцию. Некоторые объекты принадлежат городским частям или напрямую Праге, но длительный бюрократический процесс и коммунальная политика не дают быстро менять судьбу этой недвижимости. Часть пустующих домов не используется только временно, например, из-за смены владельца, решения вопросов, связанных с наследством, или судебного процесса.

Источник: lidovky.cz