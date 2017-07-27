Сколько будут стоить квартиры в Праге к концу года

Квартиры в Праге продолжат расти в цене. Девелоперы рассказали о продажах и поделились прогнозом для рынка столичной недвижимости.

Средняя цена на новую квартиру в Праге по состоянию на конец первого полугодия в межгодовом сравнении выросла на 15% и составила 75 791 крону за квадратный метр. По сравнению с концом первого квартала квартиры в новостройках подорожали на 5%.

Объем продаж жилой недвижимости в столице уменьшился на 15% – до 2 850 квартир. Об этом говорит статистика, подготовленная девелоперскими компаниями Trigema, Skanska Reality и Central Group.

«На пражском рынке по-прежнему дефицит новых квартир, поэтому цены на них растут. Несмотря на то, что может показаться, что уровень цен уже относительно высокий, цены продолжают расти дальше. Предполагаю, что к концу года они вырастут на 5%. Спрос все еще превышает предложение», – говорит глава представительства Central Group Душан Куновски.

За последние два года средняя цена на новую проданную квартиру в Праге повысилась более чем на 20 000 крон за квадратный метр, а это больше чем на треть. В прошлом году девелоперы в Праге продали 6 650 квартир. В Trigema прогнозируют спад продаж до уровня, ниже 6 000 квартир: «Люди интересуются новыми квартирами, но часто им не из чего выбирать».

Больше всего новых квартир во втором квартале этого года девелоперы продали в Праге 9, Праге 5 и Праге 8 (более 60% от общего количества проданных квартир). Меньше всего квартир было продано в центре столицы.

Предложение новых квартир в Праге, готовых к продаже, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 3 600. Во втором квартале девелоперы продали больше новых квартир в регионах, чем в столице. Такое явление наблюдается впервые с 2013 года, когда компания Trigema начала вести там мониторинг. Всего в регионах было продано 1 670 квартир, в Праге – 1 500.

Чаще всего жилую недвижимость в новостройках приобретали в Среднечешском крае (650), Южноморавском (374) и Пльзеньском крае (350). Хуже всего шли продажи в Моравскосилезском и Краловеградецком краях (там было продано всего несколько десятков квартир).

По данным компании Ekospol, которая применяет иную методику расчетов, продажи новой недвижимости в Праге упали на 16,3%. Всего было продано 3 027 новых квартир.

Недавно была опубликована статистика по пустующим домам в Праге. Если бы они все прошли реконструкцию, то в них могло бы появиться около 6 500 квартир.

Источник: lidovky.cz