Сербы могут заменить украинцев на чешском рынке труда

Экономическая палата обсуждает с Министерством внутренних дел Чехии возможность запуска специальной программы по трудоустройству сербов в ЧР.

По состоянию на конец июня в Чехии без работы находилось почти 300 000 человек, что говорит о 4%-ном уровне безработицы в стране. Количество рабочих мест постоянно растет, но компании не могут найти сотрудников. Экономическая палата хочет привлекать работников и из других стран, причем уже не только из Украины, но также и из Сербии.

Несмотря на то, что Экономическая палата «привезла» в Чехию уже более 6 000 сотрудников из Украины, чешским компаниям по-прежнему не хватает кадров. Незакрытыми остается более 180 000 вакансий. Представители палаты поэтому предлагают привлекать работников не только из Украины, но и из иных государств, например, из Сербии. Они уже обсуждали это предложение с МВД Чехии, которое, хоть и отнеслось к нему сдержанно, но все-таки его не отвергло.

Чешские фирмы готовы привлекать иностранцев на работу, даже невзирая на сопутствующие расходы – на транспорт, жилье и образование работников. Выше всего спрос на ремесленников, в особенности на столяров и плотников. Не хватает также водителей и кладовщиков.

В настоящее время в Чехии действует специальная программа для работодателей по приему работников из Украины. Экономическая палата отвергает претензии профсоюзов, которые говорят, что иностранцы забирают рабочие места у чехов, так как готовы работать за более низкую оплату труда. Представители палаты напоминают, что по законодательству Чехии вакансию в первую очередь выставляют на бирже труда ЧР. Если на нее никто из граждан не откликается, ее предлагают иностранцам.

Приглашать украинцев на работу в Чехию хочет не только Экономическая палата, но и Министерство сельского хозяйства. Оно жалуется на дефицит работников в сельскохозяйственном секторе (их количество достигло исторического минимума).

Источник: ihned.cz