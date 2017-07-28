Вторичное жилье в Чехии подорожало почти в три раза

Эксперты рассказали о том, как дорожают чешские квартиры в старых домах. На данный момент цены жилья на вторичном рынке превысили исторический максимум.

Цены на вторичное жилье в Чехии с 2000 года и до конца марта 2017 выросли почти в три раза. При этом уровень инфляции за этот же период составил 40%. Частные дома за эти годы подорожали вдвое, стоимость участков под строительство выросла на 162%.

На пресс-конференции Чешского статистического управления об этом в четверг, 27-го июля, сообщил директор отделения статистики цен Йиржи Мразек. О том, как за это время подорожали квартиры в новостройках, у организации нет данных. Прогноз роста цен на первичную недвижимость в Чехии на этот год уже составили.

«С 2000 года цены на чешские квартиры в старых домах взлетали трижды. Первый скачок произошел в 2003 года перед вступлением Чехии в Евросоюз. Второй – в 2008 году в связи с бумом недвижимости во многих европейских городах. Теперешняя фаза роста цен началась в 2014 году. С того времени цены на недвижимость постоянно растут и даже превысили свой исторический максимум», – рассказал Мразек.

По его словам, цены на квартиры, частные дома и земельные участки под строительство в Евросоюзе растут аналогичным путем. Главной причиной этого называют рост экономики, оптимистичные ожидания жителей и низкие процентные ставки ипотечных кредитов.

По данным статистического управления, с 2000 по 2015 год цены на квартиры в старых домах выросли на 136%. В Праге темп роста цен на вторичную недвижимость такой же, как и во всей Чехии. Что касается отдельных краев, то больше всего квартиры подорожали в Краловоградецком крае (на 170%), Моравскосилезском (162%) и Среднечешском (159%). Меньше всего цены выросли на квартиры в Устецком крае (примерно на 50%).

Частные дома больше всего подорожали в Южночесшком крае (на 90%). Меньше всего цены на дома в Чехии выросли в Пльзеньском крае и на Высочине (около 60%).

По данным Европейского статистического комитета, цены на квартиры и дома в Чехии за первый квартал 2017 года поднялись на 12,8%: больше всего по Евросоюзу. Рост цен на недвижимость больше 10% из всех стран Европы зарегистрировали только в Литве и Латвии. В Хорватии цены на жилье, наоборот, на 0,4% снизились. По всему Евросоюзу квартиры подорожали в среднем на 4,5%.

«За последние три года цены на недвижимость больше всего выросли в Скандинавии и Ирландии. Чехия занимает по этому показателю шестое место в Евросоюзе с ростом цен 22,2%», – прокомментировал Мразек.

В Исландии недвижимость подорожала на 35,7%, в Италии – подешевела на 5%.

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Источник: idnes.cz, ČTK