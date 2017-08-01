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Индекс KPMG: Чехия лучше всего подготовлена к переменам в своем регионе

Индекс KPMG: Чехия лучше всего подготовлена к переменам в своем регионе

Vladislava M 124 0
Согласно данным Индекса готовности к переменам 2017 года, Чехия заняла 25-е место из 136 стран, опередив все государства Центральной Европы. В исследовании оценили положительные стороны Чехии и перечислили, что еще можно было бы улучшить.
Индекс KPMG: Чехия лучше всего подготовлена к переменам в своем регионе

Чехия лучше всего в регионе Центральной Европы подготовлена к резким и глобальным изменениям (например, повышенная миграция или старение населения). Из 136 исследуемых стран первые места заняли Швейцария, Швеция и ОАЭ. Чехия заняла 25-е место. Такие данные показали результаты Индекса готовности к переменам 2017, которые опубликовала крупнейшая консалтинговая компания KPMG. Данный индекс измеряет способность страны реагировать на шоковые ситуации и глобальные тренды, а также изучает политические и экономические факторы и риски разных стран.

Чехия по сравнению с последним индексом поднялась на три места. К ее сильным сторонам отнесли развитую систему здравоохранения, экономическую открытость и уравновешенный рост экономики. Улучшить ситуацию можно было бы в области пищевой и энергетической безопасности, в области демографического развития и предпринимательства.

«Чехия – это небольшая, но открытая экономика в сердце Европы и устойчивый экономический рост, который привлекает в страну инвесторов, хотя в области предпринимательства позиции Чехии в рейтинге упали. Вероятно, на это повлиял и низкий НДС промышленной продукции», – прокомментировал результаты партнер KPMG ČR Карел Ружичка.

Демографическое развитие с учетом старения чешского населения является проблемой с точки зрения дальнейшего финансирования пенсионной системы, которая нуждается в реформировании.

«Демографические изменения, вызванные старением населения, являются одной из главных тенденций 21 века. Если страны не отреагируют на это своевременно, то подставят себя рискам. Необходимо приспособить обслуживание, пенсионную систему, здравоохранение и другие сферы», – прокомментировал Ружичка.

Хорошие результаты в этом отношении показывает Япония. Благодаря долговременным инвестициям в здравоохранение и пенсионную систему люди здесь живут долго. Но в будущем страна будет нуждаться в экономическом росте, создании рабочих мест для старших граждан или улучшении возможностей молодых семей, чтобы вся система функционировала и дальше.

Структура индекса основывается на трех критериях, оценивающих возможности компаний, правительства, людей и гражданского общества. Каждый критерий состоит из подкатегорий. Индекс отражает способность каждой страны к преодолению глобальных изменений и шоковых ситуаций. В индексе использованы данные широких исследований компаний KPMG и Oxford Economics, анализы первичных источников, ответы 1372 экспертов, данные Международного валютного фонда, информация Всемирного банка и др.

Рейтинг Индекса готовности к изменениям 2017 (первая десятка):

1. Швейцария
2. Швеция
3. ОАЭ
4. Сингапур
5. Дания
6. Новая Зеландия
7. Голландия
8. Финляндия
9. Германия
10. Великобритания

 

 

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