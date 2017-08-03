В Чехии ужесточили правила работы трудовых агентств

В ЧР вступила в силу поправка к закону о трудоустройстве, согласной которой сотрудники от трудовых агентств должны иметь такие же условия и оплату труда, как штатные работники компаний.

В Чехии вступила в силу поправка к закону о трудоустройстве, которая ужесточает правила деятельности агентств по найму работников. Главное изменение заключается в том, что агентства начнут штрафовать за скрытое трудоустройство. Они также будут обязаны вносить в бюджет полмиллиона крон в качестве залога, чтобы оказывать услуги.

За предоставление работников компания без обеспечения законных условий труда агентствам будет грозить штраф до пяти миллионов крон. По новым правилам, работники от агентств должны будут получать такую же оплату труда, как и штатные сотрудники. Более строгий контроль также будет осуществляться над отчислениями в фонд социального обеспечения и на медицинское страхование, а также перевод платежей в счет налогообложения доходов.

Штрафы за нарушения для агентств повысятся. Министерство труда и социальных дел Чехии обещает, что на рынке останутся только те трудовые агентства, которые имеют соответствующую законам базу и которые способны гарантировать соблюдение минимальных бухгалтерских и рабочих стандартов, включая материальное оснащение.

В прошлом трудовые агентства становились объектами критики из-за плохих условий труда и низких зарплат для нанимаемых сотрудников. Количество работников, которых фирмы берут на работу через агентства, за последние пять лет выросло почти на 2/3 (со 171 800 человек в 2011 году до 277 000 человек в прошлом году).

Трудовые агентства часто отправляют иностранцев в компании на работу, за которую не хотят браться чехи. По информации Ассоциации трудовых агентств, в Чехии, кроме 250 000 легально работающих через агентства иностранных граждан, еще столько же трудится незаконно.

Поправка к закону изменила также правила дополнительного заработка для людей, которые трудятся по договору о проведении работ. До этого люди могли дополнительно зарабатывать 5 500 крон в месяц. Теперь такая возможность сохранилась только за работниками, которые трудятся по договору о трудовой деятельности или в рамках служебных или трудовых обязанностей.

Источник: mpsv.cz