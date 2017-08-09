В июле цены в Чехии выросли больше, чем ожидали аналитики

В этом месяце инфляция в Чехии опередила прогнозы аналитиков. Больше всего подорожали яйца, масло и молоко, а также сфера услуг.

Среднегодовой рост цен в июле 2017 года ускорился в Чехии до 2,5%. При этом аналитики ожидали, что инфляция останется на уровне июньских 2,3%. Нацбанк ЧР в своем прогнозе, напротив, предполагал такое развитие инфляции.

Из-за инфляции в предыдущие месяцы в Чехии больше всего подорожали продукты. Заметно выросли цены на яйца (по сравнению с прошлым годом – на 27%), масло подорожало почти на 45%. Также значительно подорожало молоко.

На повышение цен в июле повлияло и подорожание услуг в сфере жилья и общественного питания. Цены в этом секторе в Чехии выросли на 6% за год. Также подорожала сфера других услуг: по сравнению с июлем 2016 года – на 3,1%.

По мнению экономистов, рост инфляции в Чехии обусловлен быстро растущим спросом населения в связи с увеличением зарплат. Также на рост цен оказало влияние введение Электронного учета выручки. С другой стороны, стоимость топлива в июле перестала влиять на повышение инфляции. По сравнению с прошлым годом топливо в Чехии стало дешевле.

Как будет дальше развиваться инфляция в Чехии, по мнению экономистов, зависит, прежде всего, от развития курса кроны.

Источник: ihned.cz