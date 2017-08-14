Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
25 лет спустя: Что произошло с экономиками Чехии и Словакии

25 лет спустя: Что произошло с экономиками Чехии и Словакии

artyommm 224 0
В Чехии сравнили экономические показатели двух стран, которые 25 лет назад составляли единое государство – Чехословакию.
Фото: shuttersctock.com
25 лет спустя: Что произошло с экономиками Чехии и Словакии

В Чехии сравнили избранные статистические данные Чешской Республики и Словацкой Республики за последние 25 лет (26 августа 1992 года было подписано соглашение о разделении Чехословакии). В ходе сравнения удалось выяснить, что экономика Словакии и спустя 25 лет немного отстает от чешской.

Рост ВВП

Обе экономики за эти годы переживали не только рост, но и периоды стагнации, а несколько раз – и рецессию. Чехия чаще сталкивалась с падением ВВП, и оно было более глубоким, чем у соседей. Словакия, в свою очередь, в 2007 году продемонстрировала рост ВВП на 10,8%. Самого большого роста ВВП Чехии удалось добиться только в 2006 году, и это были 7,1%.

Инфляция

Уровень инфляции в обоих государствах в годы независимости существенно отличался, в некоторые периоды – на десятки процентов. Чаще всего рост цен был ниже в Чехии. Ситуация в Словакии начала улучшаться после вступления страны в ЕС и последующего принятия евро. За последние три года Словакия, в отличие от Чехии, переживает умеренную дефляцию.

Валюта

После валютного разделения 8 февраля 1993 года оборотные средства были разделены в размере 2:1 в пользу Чехии. Взаимные расчеты полностью конвертируемыми валютами начались с 1 октября 1995 года. В то время 100 словацких крон можно было купить за 89,5 чешских. В мае 2002 года словацкая валюта подешевела: 100 словацких крон стали стоить 70 чешских.

В 2007 году курс валют колебался в пределах 80 чешских крон за сотню словацких. Во время принятия евро курс составлял 30,126 словацкой кроны за один евро, что тогда соответствовало 89,30 чешской кроны за сотню словацких. При нынешнем курсе чешской кроны к евро сотня словацких крон стоила бы 86,50 чешской кроны.

Зарплаты

Зарплаты все время были выше в Чехии, но в последние годы Словакия догоняет Чехию по этому показателю. В прошлом году средняя зарплата в Словакии до вычета налогов составляла 90% чешской средней зарплаты, хотя еще 10 лет назад словаки получали только 3/4 чешской зарплаты. К чешским зарплатам словаки начали приближаться только после того, как в Словакии приняли евро.

Уровень безработицы

Что касается безработицы, то ее больше всего прочувствовала на себе Словакия, хотя и в Чехии есть регионы, где много людей не может найти работу. Самый высокий уровень безработицы в обоих государствах был в нулевые годы. Тогда в Словакии это показатель приближался к 20%, а в Чехии – превысил 8%. Сейчас в обеих странах количество безработных минимальное за всю историю (при этом уровень безработицы в Словакии все равно в два раза выше, чем в Чехии). Обоим государствам не хватает квалифицированных сотрудников.

Изменение объема государственного долга

Обе страны-преемницы после распада Чехословакии имели относительно маленький долг. В 1993 году соотношение государственного долга к ВВП составляло 13,3% в Чехии и 24% в Словакии. С течением времени этот показатель увеличивался, причем госдолг Словакии был всегда выше, чем Чехии. В прошлом году государственный долг Словакии был равен более чем 40 млрд евро, Чехии – 65 млрд евро. 

Для сравнения были использованы данные Евростата, Чешского Национального банка, Чешского статистического управления, Национального банка Словакии, Статистического управления Словацкой Республики.

Источник: echo24.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Словакия
Читайте
по теме 
Россиянам предложат соки из чешского концентрата
14.08.2017 15:29 Экономика
Россиянам предложат соки из чешского концентрата
61 0
Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок
14.08.2017 15:00 Общество
Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок
147 0
Главные новости Чехии за неделю с 7 по 13 августа 2017
13.08.2017 11:08 Общество
Главные новости Чехии за неделю с 7 по 13 августа 2017
787 0
Отпуск в монастыре: Бизнесмены открывают для себя новый вид отдыха в Чехии
12.08.2017 09:26 Общество
Отпуск в монастыре: Бизнесмены открывают для себя новый вид отдыха в Чехии
1337 0
Последние новости:
14
августа
Россиянам предложат соки из чешского концентрата
14.08.2017 15:29 Экономика
Россиянам предложат соки из чешского концентрата
61 0
Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок
14.08.2017 15:00 Общество
Facebook открывает в Чехии собственный онлайн-рынок
147 0
Мэр Праги хочет убрать старые скульптуры из центра города на окраину
14.08.2017 11:22 Культура
Мэр Праги хочет убрать старые скульптуры из центра города на окраину
388 0
В Прагу ввезли огромную партию поддельной одежды элитных брендов
14.08.2017 10:49 Общество
В Прагу ввезли огромную партию поддельной одежды элитных брендов
681 0
В Праге прошло богослужение для участников Prague Pride
14.08.2017 08:21 Общество
В Праге прошло богослужение для участников Prague Pride
282 0
13
августа
Главные новости Чехии за неделю с 7 по 13 августа 2017
13.08.2017 11:08 Общество
Главные новости Чехии за неделю с 7 по 13 августа 2017
787 0
12
августа
Отпуск в монастыре: Бизнесмены открывают для себя новый вид отдыха в Чехии
12.08.2017 09:26 Общество
Отпуск в монастыре: Бизнесмены открывают для себя новый вид отдыха в Чехии
1337 0
В Праге построят новый четырехэтажный паркинг
12.08.2017 08:35 Общество
В Праге построят новый четырехэтажный паркинг
643 0
11
августа
Предупреждение метеорологов: На Чехию надвигаются сильные грозы
11.08.2017 14:19 Общество
Предупреждение метеорологов: На Чехию надвигаются сильные грозы
1219 0
Завтра в Праге пройдет гей-парад, шествие экстремистов и День семьи
11.08.2017 12:43 Общество
Завтра в Праге пройдет гей-парад, шествие экстремистов и День семьи
1870 0


Мобильная версия