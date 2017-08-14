25 лет спустя: Что произошло с экономиками Чехии и Словакии

В Чехии сравнили экономические показатели двух стран, которые 25 лет назад составляли единое государство – Чехословакию.

Фото: shuttersctock.com

В Чехии сравнили избранные статистические данные Чешской Республики и Словацкой Республики за последние 25 лет (26 августа 1992 года было подписано соглашение о разделении Чехословакии). В ходе сравнения удалось выяснить, что экономика Словакии и спустя 25 лет немного отстает от чешской.

Рост ВВП

Обе экономики за эти годы переживали не только рост, но и периоды стагнации, а несколько раз – и рецессию. Чехия чаще сталкивалась с падением ВВП, и оно было более глубоким, чем у соседей. Словакия, в свою очередь, в 2007 году продемонстрировала рост ВВП на 10,8%. Самого большого роста ВВП Чехии удалось добиться только в 2006 году, и это были 7,1%.

Инфляция

Уровень инфляции в обоих государствах в годы независимости существенно отличался, в некоторые периоды – на десятки процентов. Чаще всего рост цен был ниже в Чехии. Ситуация в Словакии начала улучшаться после вступления страны в ЕС и последующего принятия евро. За последние три года Словакия, в отличие от Чехии, переживает умеренную дефляцию.

Валюта

После валютного разделения 8 февраля 1993 года оборотные средства были разделены в размере 2:1 в пользу Чехии. Взаимные расчеты полностью конвертируемыми валютами начались с 1 октября 1995 года. В то время 100 словацких крон можно было купить за 89,5 чешских. В мае 2002 года словацкая валюта подешевела: 100 словацких крон стали стоить 70 чешских.

В 2007 году курс валют колебался в пределах 80 чешских крон за сотню словацких. Во время принятия евро курс составлял 30,126 словацкой кроны за один евро, что тогда соответствовало 89,30 чешской кроны за сотню словацких. При нынешнем курсе чешской кроны к евро сотня словацких крон стоила бы 86,50 чешской кроны.

Зарплаты

Зарплаты все время были выше в Чехии, но в последние годы Словакия догоняет Чехию по этому показателю. В прошлом году средняя зарплата в Словакии до вычета налогов составляла 90% чешской средней зарплаты, хотя еще 10 лет назад словаки получали только 3/4 чешской зарплаты. К чешским зарплатам словаки начали приближаться только после того, как в Словакии приняли евро.

Уровень безработицы

Что касается безработицы, то ее больше всего прочувствовала на себе Словакия, хотя и в Чехии есть регионы, где много людей не может найти работу. Самый высокий уровень безработицы в обоих государствах был в нулевые годы. Тогда в Словакии это показатель приближался к 20%, а в Чехии – превысил 8%. Сейчас в обеих странах количество безработных минимальное за всю историю (при этом уровень безработицы в Словакии все равно в два раза выше, чем в Чехии). Обоим государствам не хватает квалифицированных сотрудников.

Изменение объема государственного долга

Обе страны-преемницы после распада Чехословакии имели относительно маленький долг. В 1993 году соотношение государственного долга к ВВП составляло 13,3% в Чехии и 24% в Словакии. С течением времени этот показатель увеличивался, причем госдолг Словакии был всегда выше, чем Чехии. В прошлом году государственный долг Словакии был равен более чем 40 млрд евро, Чехии – 65 млрд евро.

Для сравнения были использованы данные Евростата, Чешского Национального банка, Чешского статистического управления, Национального банка Словакии, Статистического управления Словацкой Республики.

Источник: echo24.cz