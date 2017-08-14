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Россиянам предложат соки из чешского концентрата

Россиянам предложат соки из чешского концентрата

Vladislava M 61 0
Чехия впервые станет крупным поставщиком концентрата для сока в Россию: компания Agroexpo CZ заключила с местным производителем контракт на 5 миллионов евро.
Россиянам предложат соки из чешского концентрата

Контракт на сумму 5 млн евро на поставку концентрата для российского сока заключила чешская компания Agroexpo CZ. Речь идет о производстве яблочного, вишневого и грушевого сока. На российском рынке фирма представит чешского производителя продукции Severofrukt. Так Чешская Республика впервые стала крупным европейским поставщиком в этом сегменте.

Объем поставок для соков от Agroexpo отвечает трем процентам годового импорта этого типа продукции в Россию.

Заключению контракта способствовало и агентство Czechtrade, а также чешское представительство в Москве. Имя российского заказчика ни одна из сторон сделки не захотела сообщать, хотя данный сегмент и не затронули санкции против европейских поставщиков.

«В том случае, если вы можете получить нужную информацию и готовы воспользоваться советами, у вас есть реальные шансы на успех на российском рынке», – поделился Илья Мешчеряков, представитель российской дочерней компании Agroexpo.

Именно наличие дочерней фирмы в России во многих случаях становится условием вступления на местный рынок. Ранее заместитель министра иностранных дел ЧР Мартин Тлапа говорил о том, что Россия настаивает на использовании местного производства, поэтому чешским фирмам-экспортерам приходится переносить часть своего производства в Россию.

Источник: E15.cz

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производство Россия Чехия
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