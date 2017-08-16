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Впервые с ноября в Чехии понизились ипотечные ставки

Впервые с ноября в Чехии понизились ипотечные ставки

artyommm 444 0
В июле текущего года процентная ставка по ипотекам в Чехии составила 2,02%.
Впервые с ноября в Чехии понизились ипотечные ставки

Средняя процентная ставка по ипотекам в Чехии в июле снизилась до 2,02% (в июне она была равна 2,04%). В последний раз она понижалась в ноябре, когда ставки достигли минимума – 1,77%. 

В январе вступил в силу закон о потребительском кредитовании и крупные банки в связи с этим заявили о росте ставок. В июле этого года в Чехии был существенно меньший спрос на ипотечное кредитование, чем в аналогичном месяце в прошлом году.

В июле за ипотекой в банки обратились 7 213 клиентов, и это на 3 608 меньше, чем годом ранее. Всего было выдано ипотек на общую сумму 14,6 млдр крон. В июне текущего года она была выше – 22,2 млрд крон.

 

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Источник: zpravy.e15.cz

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Темы
ипотеки Чехия процентные ставки
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