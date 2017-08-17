Такого быстрого роста чешской экономики никто не ожидал

В межгодовом сравнении рост ВВП Чехии во втором квартале был существенно больше.

ВВП Чехии во втором квартале по сравнению с предыдущим рос быстрее всего в истории (на 2,3% больше). По предварительным данным Чешского статистического управления, рост экономики страны в межгодовом сравнении составил 4,5%, что превзошло ожидания аналитиков.

ВВП республики тенят вверх высокое потребление домохозяйств и инвестиционная активность компаний. Новости о росте экономики повлияли и на укрепление чешской валюты, которая достигла максимального уровня от повышения процентных ставок Чешского Нацбанка в начале августа.

Главный экономист Чешской банковской ассоциации Эва Замразилова считает, что годовой рост экономики страны явно превысит 3%, и этому будет способствовать домашний спрос, который опирается на сильный рынок труда.

Экономист банка Komerční bankа Давида Коцоурек прогнозирует, что рост экономики за год составит не 3,7%, как предполагалось ранее, а более 4%. Такого же мнения придерживается и главный экономист Generali Investments CEE Радомир Яч.

Кроме Чехии, в среду, 16 августа, данные о ВВП обнародовали также Словакия и Венгрия. Экономика Словакии во втором квартале выросла на 3,3% и превзошла ожидания аналитиков на 0,2%. Рост ВВП Венгрии, наоборот, недотянул до ожидаемого уровня и составил 3,2%, хотя ожидалось, что будет больше на 0,5%.

Источник: ihned.cz