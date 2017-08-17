За год квартиры в Чехии подорожали на 20%

Купить квартиру в Праге чехам с каждым годом становится все нереальнее.

Средняя цена на квартиру в Чехии в июле выросла в межгодовом сравнении на 430 000 крон. Зарплаты в стране растут не так быстро, и объем затрат на приобретение собственного жилья существенно увеличивается. Хуже всего ситуация в Праге. Легче всего жилую недвижимость купить в Устецком крае.

Чтобы купить собственное жилье, чехам требуется более шести средних годовых зарплат. К таким выводам пришла компания Golem Finance, которая проанализировала данные за июль. Рыночная стоимость относительно дорогой квартиры в прошлом месяце выросла на 20% по сравнению с июлем 2016 года. Таким образом, среднестатистическая квартира в ЧР стоит на 430 000 крон дороже, чем год назад; в целом – 2,6 млн крон.

Чтобы на нее заработать, среднестатистической чешской семье пришлось бы трудиться 6,5 года, откладывать весь доход и ни на что его не тратить. Между тем, еще в середине прошлого года средняя стоимость квартиры составляла около 2 млн крон.

Намного выше средней стоимости по республике предлагаются квартиры в Праге. В столице рыночные цены среднестатистической квартиры превышают 5 млн крон. Самое дешевое жилье – в Устецком крае, где в среднем за собственное жилье нужно заплатить 700 000 крон. Существенно легче, чем в Праге, купить квартиру в столицах соседних государств: в Вене, Варшаве, Братиславе и Берлине.

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Источник: aktualne.cz