В Праге открылся рейс в катарскую Доху, цены на полеты в Азию падают

Вылеты из Праги в Катар будут осуществляться ежедневно. Благодаря новому рейсу в Доху чешским туристам станут доступнее другие города Азии, Африки и Австралии.

Санкции против Катара мотивировали местные авиалинии ускорить процесс подготовки к запуску рейсов между Прагой и Дохой. Катар надеется заполнить свои отели европейскими туристами, в том числе и чехами.

С понедельника, 21 августа, самолеты из столицы Чехии в столицу Катара начинают летать ежедневно. Вместительность самолета Airbus A320, который будет обслуживать это направление составляет 144 места. Благодаря этому направлению чешские туристы смогут путешествовать не только по Катару, но и в другие города Азии, Африки и Австралии. Прага также станет доступнее для туристов из этих регионов.

Прага стала не единственным новым направлением Qatar Airways. Национальный катарский авиаперевозчик запустил две дюжины новых рейсов, включая полеты в Киев и Скопье (Македония). Увеличилось количество рейсов в Москву.

Рейс Прага-Доха от Qatar Airways должен способствовать общему снижению цен на перелеты в Азию. В рамках предварительной продажи купить билет в обе стороны в Азию можно было в среднем за сумму чуть более 10 000 крон, в Новую Зеландию – меньше чем за 25 000 крон. Представитель портала Letuška.cz считает, что на падение цен повлиял старт продаж билетов Qatar Airways в начале июля.

Катар, который считается одним из нефтяных государств в Персидском заливе, по ряду показателей является самой богатой страной мира. Санкции в ее отношении были введены после того, как в июле этого года ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма.

Эти государства запретили катарским самолетам пролетать над их территориями и ввели экономические санкции. Катар отреагировал на это большей открытостью. Он наращивает количество рейсов с немусульманскими странами и упраздняет визы для большинства западных стран, включая Чехию. Таким образом Катар хочет справиться с проблемой, возникшей из-за оттока туристов их соседних стран. Полупустые гостиницы планируют заполнить туристами из немусульманских стран.

Со следующего года из Праги в Филадельфию будут летать самолеты American Airlines. Ведутся переговоры о запуске рейсов в Бангкок, Токио, Ханой, Чикаго и Дели.



Источник: ihned.cz