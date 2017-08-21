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Со следующего года в Чехии вырастет минимальная зарплата

Со следующего года в Чехии вырастет минимальная зарплата

artyommm 609 0
Правительство Чехии одобрило предложение Министерства труда и социальных дел повысить минимальную зарплату со следующего года.
Со следующего года в Чехии вырастет минимальная зарплата

С января 2018 года в Чехии на 1 200 крон повысится минимальная зарплата. Такое решение было принято правительством. Предложение Министерства труда и социальных дел, которое поддержал премьер Богуслав Соботка, одобрили члены движения ANO, хотя у министра финансов по этому поводу были оговорки. Таким образом, минимальная заработная плата в Чехии вырастет в четвертый раз. Со следующего года она будет составлять 12 200 крон.

Премьер-министр Соботка отметил, что повышение минимальной зарплаты обусловлено благоприятной экономический ситуацией. На данный момент в Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС; экономика растет быстрее, чем ожидают аналитики. Премьер уточнил, что это идеальное время для повышения зарплат.

Минимальная почасовая оплата труда в Чехии поднимется с 66 крон до 73,20 кроны. По подсчетам Министерства финансов, повышение «минималки» на 1 200 крон обойдется компаниям в 3,1 млрд крон, а государству – в 671 млн. На социальное и медицинское страхование в бюджет поступит на 1,28 млрд больше.

Несмотря на повышение минимальной оплаты труда, Чехия отстает по ее величине от остальных стран в Центральной и Восточной Европе. Профсоюзы обращают внимание на более высокую минимальную зарплату в Словакии, где уже готовятся к очередному повышению – до 480 евро, или 12 540 крон с нынешних 11 360 крон. 

Самая низкая минимальная зарплата в Украине – 113 евро, или 3 051 крона. За ней следуют Албания (161 евро) и Македония (195 евро). Выше всего она в Австрии (1 677 евро), хотя там государство не устанавливает границы минимальной зарплаты и речь идет о среднем минимуме, который работодатели добровольно выплачивают сотрудникам.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
зарплата правительство Чехия Министерство труда
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