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В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве

В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве

artyommm 334 0
Проект начнет действовать с 1 января 2018 года, и украинцы будут получать рабочие визы быстрее. Но есть ограничения.
В Чехии упрощают трудоустройство украинцев в сельском хозяйстве

Правительство Чехии одобрило проект, который упрощает выдачу трудовых карт для работников в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности из Украины. В проекте могут участвовать чешские сельскохозяйственные предприятия, которые уже предлагали вакансии гражданам Чехии на бирже труда, но на них никто не откликнулся. Министерство сельского хозяйства запустит проект с 1 января 2018 года.

Украинцы, которые захотят работать в чешском сельском хозяйстве или пищевой промышленности, смогут быстрее получать трудовую карту. Такое решение было принято правительством на заседании в понедельник, 21 августа.

При этом установлено ограничение на пребывание иностранцев: проект действует только для тех граждан Украины, которые готовы работать в Чехии дольше полугода, но не более одного года. Ожидается, в ЧР по этой программе приедет не более 1 500 украинцев. Предложение было разработано министром сельского хозяйства Марианом Юречкой.

Чешские предприятия в данной отрасли должны будут подтвердить, что за последние два года на них работало не менее трех сотрудников, а также то, что они платили налоги в ЧР. Еще одно условие: трудоустройство украинцев должно происходить напрямую, без посредников. В проекте не смогут участвовать агентства.

Предприятие должно будет сначала выбрать конкретного сотрудника из Украины, затем подать заявление о его включении в проект Аграрной палаты, Продовольственной палаты или Сельскохозяйственного союза. После этого учреждение решит, можно ли предприятию участвовать в проекте.

Первый этап проекта «Режим Украина» запустило Министерство промышленности и торговли. Экономическая палата с тех пор рассмотрела более тысячи заявок от фирм, которые касались 6 404 украинских работников. Еще почти 1 300 украинцев привез Союз промышленности и торговли. 

«Пока начала работать только треть людей», – говорит пресс-атташе Экономической палаты Мирослав Диро. Он объясняет это тем, что украинцы в результате выбирают работу в Польше, которая выдает рабочие визы за несколько недель. Другие украинцы приезжают работать в Чехию через агентства.

По информации компании Abydos, которая включилась в проект, один иностранный сотрудник обходится фирме в 30-40 тысяч крон. «Нужно учесть проживание. В фирме также работает сотрудник, который занимается только набором иностранных работников», – объясняет директор Ольга Купец.

Представители Аграрной палаты ЧР ранее сообщали, что в сезон чешскому аграрному сектору не хватает до 15 000 работников.

Источник: ihned.cz

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Темы
Чехия украинцы Сельское хозяйство ЧР Министерство сельского хозяйства работа
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